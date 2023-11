Xbox Store, sconti fino al 95% di inizio novembre: ecco i migliori

Come ogni primo martedì del mese, ancora una volta Xbox Store è pronto a proporre a tutti i suoi utenti una nuova serie di sconti imperdibili per incrementare la propria raccolta di videogiochi digitali.

I fan che possiedono Xbox Series X (la trovate su Amazon) o Series S hanno ormai imparato a tenere costantemente d'occhio le offerte dello store, che spesso includono delle perle speciali a piccoli prezzi: questa settimana è possibile recuperare giochi anche fino al 95% (via TrueAchievements).

Tra i giochi più interessanti in sconto vogliamo segnalarvi la Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2: il capolavoro open world western di Rockstar Games oggi può essere vostro a soli 29,99€ con tutti i contenuti di gioco.

Significa che, grazie alla nuova offerta di Xbox Store, potrete risparmiare ben 70 euro su uno dei giochi più apprezzati e influenti della scorsa generazione.

Tra le offerte più generose segnaliamo invece il 95% riservato a XCOM 2: il celebre strategico può essere vostro a soli 2,49€, con un risparmio di ben 47 euro e 50 centesimi sul prezzo finale.

Ovviamente questi erano solo alcuni piccoli esempi: di seguito troverete una nostra personale selezione con i migliori nuovi sconti proposti da Xbox Store.

Anno 1800 Console Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Atomic Heart — Sconto del 35%

— Sconto del 35% BioShock Remastered — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Cities: Skylines Remastered — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Curse of the Dead Gods — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Deus Ex: Mankind Divided Digital Deluxe — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Frostpunk: Complete Collection — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Graveyard Keeper — Sconto del 65%

— Sconto del 65% House Flipper — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Lake — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Mafia III: Definitive Edition — Sconto del 67%

— Sconto del 67% NBA 2K24 Black Mamba Edition — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Red Dead Redemption 2 Ultimate — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Totally Accurate Battle Simulator — Sconto del 30%

— Sconto del 30% XCOM 2 — Sconto del 95%

Potete però trovare tanti altri giochi ancora in sconto su Xbox Store, relativi anche a precedenti svendite: il nostro consiglio è dunque di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Per gli amanti del calcio iscritti a Xbox Game Pass, vogliamo cogliere l'occasione per ricordarvi che Football Manager 2024 è già disponibile gratis. Ricordatevi, però, di dare un'occhiata anche agli 8 giochi gratis in uscita.

Nel futuro di Xbox ci sarà tanto spazio anche per i videogiochi Blizzard che, stando alle parole del suo presidente, non sarà più costretta a "dipendere" da Activision.