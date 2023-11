Xbox Series X|S sta vendendo più di PS5, ma c'è un motivo

PS5 è partita praticamente da subito con una marcia in più rispetto a Xbox Series X|S, che sta lentamente rimontando anche grazie a delle uscite molto importanti che, lentamente, hanno conquistato almeno il Giappone.

Non sappiamo se il pubblico nipponico abbia amato o meno Starfield, ma di sicuro sta cominciando ad acquistare le console di casa Xbox.

Quello giapponese non è mai stato un mercato facile per la divisione gaming di Microsoft, ma le nuove console hanno fin da subito stracciato il record negativo di Xbox One nel Paese.

E, sebbene Nintendo Switch sia inarrivabile da parte delle altre concorrenti perché continua a vendere cifre impossibili, è emerso un curioso dato dalle rilevazioni delle vendite settimanali.

Come riporta Gematsu, infatti, le console della famiglia Xbox hanno venduto più di PS5, e neanche di poco.

La classifica dell'hardware stilata dalla rivista Famitsu, dedicata al mercato giapponese, vede PS5 nella parte finale della classifica, come potete vedere dalla lista che riporta a sinistra le vendite settimanali e a destra quelle globali:

Switch OLED – 58,932 (5,996,897) Switch Lite – 23,627 (5,558,037) Switch – 10,693 (19,593,360) Xbox Series S – 2,405 (292,704) Xbox Series X – 2,332 (232,230) PlayStation 4 – 1,306 (7,904,699) PlayStation 5 – 1,090 (3,932,322) PlayStation 5 Digital Edition – 127 (590,064) New 2DS LL (including 2DS) – 24 (1,192,582)

Xbox Series S ha superato per altro la sua sorella maggiore di qualche unità, perché probabilmente più adatta agli usi e alle abitazioni tipiche giapponesi. Ma, soprattutto ha quasi doppiato le vendite di PlayStation 5 che, a sua volta, ha venduto meno di PlayStation 4.

Il motivo di questa apparente debacle è per molto semplice, ed è relativo al fatto che la nuova PS5, quella che abbiamo chiamato "Slim" finora, esce il 10 novembre in Giappone. Per questo motivo il pubblico ha rallentato l'acquisto della console probabilmente, in attesa del nuovo modello.

La nuova console per altro non sembra essere molto diversa dall'originale, mentre PS5 in generale sta segnando sempre più record di vendita nel lungo periodo.