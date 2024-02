Xbox smetterà di produrre console? Phil Spencer fa chiarezza

La prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Xbox, mentre le attuali indiscrezioni riguardo le esclusive hanno scosso la community dei videogiocatori che si chiedono, tra le altre cose, se Microsoft produrrà più console per videogiochi in futuro.

L'idea che Xbox possa perdere i suoi videogiochi iconici e portarli su PS5 ha portato i videogiocatori a fare dei gesti decisamente prematuri e sconclusionati.

I fan, o forse "ex-fan" a questo punto, di Xbox hanno reagito vendendo la propria console come gesto di stizza, mentre gli influencer e i content creator dedicati al brand hanno annunciato di volersi allontanare da Xbox e prendersi una pausa finché non verrà fatta chiarezza.

Nell'eventualità che Phil Spencer possa effettivamente annunciare che Xbox Game Pass e le esclusive Xbox possano arrivare anche su PS5, ci sarà uno scenario in cui Microsoft smetterà di produrre console? Sempre Phil Spencer ha risposto (tramite Wccftech).

Secondo la giornalista Shannon Liao, solitamente ben informata e affidabile nelle questioni legate all'industry, Phil Spencer avrebbe inviato una comunicazione ai dipendenti Xbox, rassicurandoli che la divisione legata all'hardware non sarà accantonata.

L'azienda avrebbe tenuto una riunione interna in cui Spencer avrebbe spiegato ai dipendenti che non ci sono piani per smettere di produrre console e che le Xbox continueranno a far parte di una strategia che coinvolge diversi tipi di dispositivi.

A quanto pare, quindi, Xbox Series X|S (le potete comprare su Amazon) non saranno le ultime console di casa Microsoft, almeno finché non ci sarà un altro stravolgimento all'orizzonte.

C'è anche una possibile console portatile all'orizzonte, almeno nelle idee di Microsoft per la sua divisione gaming.

L'appuntamento con una serie di chiarimenti e la verità su questa faccenda è fissato per la prossima settimana, quando Phil Spencer farà una comunicazione pubblica non ancora definita per parlare delle esclusive e del futuro di Xbox.