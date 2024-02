Xbox potrebbe presto diventare una console portatile

Il successo ottenuto da Steam Deck, e prima ancora da Nintendo Switch, ha chiarito senza ombra di dubbio un aspetto importante: le console ibride riescono a soddisfare un mercato con un potenziale ancora tutto da scoprire, rispondendo alle esigenze di chi vuole poter portare con sé tutti i propri giochi preferiti.

Recentemente abbiamo visto anche il tentativo di Sony con PlayStation Portal, con tutti i limiti del caso — di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione — ma i Gaming Handheld veri e propri potrebbero rappresentare anche il futuro di Xbox.

Advertisement

Da tempo Microsoft si sta infatti impegnando a promuovere l'idea di poter provare i propri giochi preferiti su ogni piattaforma possibile e ovunque essi vogliano, riservando però esclusivamente questa possibilità ai titoli inclusi su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon): per i giochi già acquistati non è invece ancora arrivato nulla di certo.

La soluzione, secondo quanto riportato da Jez Corden su Windows Central, sarebbe dunque una vera e propria Xbox portatile: il giornalista sostiene infatti di aver sentito da diverse voci vicine a Microsoft che la casa di Redmond ha discusso e preso in considerazione questa ipotesi per un lungo periodo di tempo.

E recentemente Phil Spencer ha anche elogiato apertamente proprio i PC Handheld, anche se il loro limite più grande riguarda, ironicamente, la compatibilità con Windows.

Un fattore negativo ammesso anche da Asus, che ha già annunciato come ROG Ally 2 si concentrerà maggiormente su un'interfaccia per i giocatori, provando a limitare al minimo la "confusione" del sistema operativo.

Ma l'intervento in prima persona di Microsoft con una sua Xbox portatile potrebbe risolvere alla fonte questo problema, garantendo alla casa di Redmond una posizione di prestigio nel mercato mobile e handheld, spesso al centro dei desideri della compagnia.

Per il momento si tratta dunque principalmente di ipotesi — che, ovviamente, vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni in attesa di commenti ufficiali — ma un futuro portatile per Xbox sembrerebbe inevitabile e in linea con un mercato sempre più votato verso l'all-digital.

Ricordiamo infatti che la maggior parte dei giochi acquistati sulle console di casa Microsoft avviene in formato digitale, al punto che molti negozi stanno già smettendo di vendere le copie fisiche.