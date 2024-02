Xbox e le esclusive: la prossima settimana sapremo la verità

In queste ore sono iniziate a circolare notizie e indiscrezioni secondo cui vari giochi per Xbox si dirigeranno verso altre piattaforme, tra cui PlayStation.

La casa di Redmond non ha mai negato che il suo obiettivo principale è vendere servizi come Xbox Game Pass (acquistabile su Amazon).

Advertisement

Ovvio che la notizia, riportata su queste stesse pagine, ha sensibilmente scosso l'industria, nonostante al momento manchi ancora l'ufficialità.

Ora, il boss di Xbox Phil Spencer ha dichiarato che la prossima settimana si terrà un evento di aggiornamento commerciale «in cui non vediamo l'ora di condividere con voi ulteriori dettagli sulla nostra visione del futuro di Xbox» (via VentureBeat).

Poco sotto, il tweet di Spencer pubblicato in data odierna.

Esclusive importanti come Starfield, Indiana Jones e Hellblade 2, ossia tutte quelle produzioni che avrebbero dovuto servire a spingere le vendite delle console, potrebbero quindi uscire anche altrove.

L'idea sarebbe quella di permettere ai giocatori di scegliere su quale piattaforma preferiscono giocare, lasciando libera Microsoft di reinvestire le risorse nell'ecosistema Xbox e su Game Pass.

Alcuni rapporti, tra cui quello dell'ex di GamesBeat Jeff Grubb (ora a Giant Bomb), hanno rilevato che anche altri titoli Xbox, come il prossimo Gears of War, sono stati presi in considerazione per essere portati su PlayStation.

Questo fa parte di una potenziale nuova strategia di Microsoft per aumentare le vendite di giochi.

Il passaggio a un maggior numero di piattaforme ovviamente lo farà, ma potrebbe danneggiare le console Xbox in senso stretto.

Questa "visione del futuro di Xbox" potrebbe infatti significare una transizione dall'hardware (o almeno una sua riduzione).

Ovviamente non ci resta che aspettare i chiarimenti da parte di Phil Spencer, attesi la prossima settimana in data da destinarsi.

Restando in tema, da tempo si parla anche di una possibile piattaforma portatile Xbox, sebbene anche le nuove console potrebbero vedere la luce prima del previsto.