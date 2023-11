PS5 "Slim", un videoconfronto svela le differenze con la console originale

Il lancio definitivo della nuova versione "Slim" di PS5 è ormai imminente: già nelle prossime giornate dovremmo iniziare a vedere i primi modelli in commercio, anche se ancora non vi è una vera e propria data ufficiale.

Del resto, sono già emersi in vendita in alcuni store ufficiali, ed è proprio tramite queste anticipazioni che abbiamo appreso alcune notizie interessanti, come una connessione obbligatoria a internet per poter registrare il lettore ottico.

Appare comunque evidente che rispetto alla versione originale (che trovate ancora in offerta su Amazon), la nuova PS5 offre ben poche novità di rilievo: si tratta dunque di una proposta pensata per chi ancora non ha acquistato la console next-gen, senza bisogno di effettuare alcun "upgrade".

Un'ulteriore conferma è arrivata tramite il nuovo video di Linus Tech Tips (via PSU), che grazie a un teardown ha permesso di poter fare il primo confronto hardware vero e proprio con le versioni originali:

Il video ci conferma che le novità non sono poi molte, com'era del resto prevedibile: nella parte frontale della console adesso troveremo due ingressi USB Type-C, a differenza di quell'unica porta presente nella versione di lancio.

Il pulsante per espellere il disco dalla console è stato inoltre spostato direttamente sul lettore ottico, una scelta abbastanza scontata vista la natura modulare della PS5 "Slim". Inoltre, la capacità d'archiviazione interna è aumentata a 1TB, contro gli appena 825GB originali.

Per il resto, a parte ovviamente le dimensioni più ridotte, le console sono praticamente identiche: non è stato modificato neppure il SoC da 6nm delle ultime revisioni, utilizzato anche nel modello "Slim" e senza alcun ulteriore ridimensionamento.

Allo stesso modo, anche il consumo energetico non sembra essere cambiato in alcun modo: tralasciando le differenze di dimensioni e peso, l'unica reale novità è che PS5 "Slim" è considerevolmente più silenziosa, a patto che non venga utilizzato il lettore ottico.

Insomma, possiamo ribadire che l'acquisto della nuova console è consigliato solo per quegli utenti che non abbiano già acquistato la versione originale. O a tutti coloro che, per qualunque motivo, desiderino semplicemente un modello di dimensioni più ridotte.

Se volete avere un'idea migliore delle dimensioni effettive della console, vi lasciamo a un'ulteriore confronto nella nostra notizia dedicata.