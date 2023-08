Mentre qui si dibatte a colpi di fps e ray-tracing, in Giappone esiste solo Switch

Da ormai parecchio tempo, nei dibattiti sulle tecnologie videoludiche si allude al fatto che Nintendo Switch abbia bisogno di una erede, perché ci sono titoli che hanno spinto al massimo la sua natura ibrida. È un discorso al quale si è tornati, ad esempio, al momento del lancio dell'ottimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come vi raccontammo in questo approfondimento con video.

Tuttavia, mentre si continua a discutere di frame rate – giusto, laddove la componente tecnica penalizzi davvero l'esperienza di gioco – e si corre a chi ha il ray-tracing più bello, capita anche che di tanto in tanto ci si dimentichi che in fin dei conti siamo qui per goderci i giochi e non per fissare i numeretti nell'angolo dello schermo che monitorano le performance del software.

Una filosofia che sembra essere completamente al contrario in Giappone. I più recenti numeri delle classifiche di vendita diffusi dalla rivista Famitsu, infatti (thanks, Gematsu), relativi al periodo tra il 7 e il 13 agosto, mostrano un vero e proprio plebiscito per Nintendo Switch.

Nella top 10 tutti i giochi più venduti sono per Switch, nella top 20 l'unica eccezione è Final Fantasy XVI per PS5 (in 17esima posizione), nella top 30 le eccezioni sono solamente due, con in classifica anche la new entry Neptunia Game Maker R:Evolution, sempre per PS5. Tutte le altre ventotto posizioni sono occupate da giochi Switch.

I più venduti in Giappone (7-13 agosto 2023)

(Tra parentesi le vendite complessive dal lancio in poi)

[NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 69,989 (666,377) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 16,177 (5,426,782) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 15,768 (1,820,225) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9,878 (3,225,961) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7,819 (5,258,520) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 7,618 (1,151,536) [NSW] Pokemon Scarlatto/Violetto (The Pokemon Company, 11/18/22) – 7,128 (5,092,971) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 6,705 (4,085,585) [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation (Spike Chunsoft, 07/28/23) – 6,155 (37,594) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 5,952 (1,279,705) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,430 (7,512,167) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 4,925 (2,907,301) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 4,841 (3,437,199) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 4,217 (201,485) [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) – 3,601 (472,052) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 3,349 (1,148,252) [PS5] Final Fantasy XVI (Square Enix, 06/22/23) – 3,159 (411,039) [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) – 3,104 (287,887) [NSW] Hakuouki Shinkai: Manyou no Shou (Idea Factory, 08/10/23) – 3,065 (New) [NSW] Soaring Sky! Pretty Cure – Soaring! Puzzle Collection (D3 Publisher, 08/10/23) – 2,983 (New) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 2,936 (1,176,287) [PS5] Neptunia Game Maker R:Evolution (Compile Heart, 08/10/23) – 2,871 (New) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,429 (2,235,384) [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 2,354 (82,283) [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 2,351 (1,283,024) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 2,280 (2,167,388) [NSW] Kirby e la Terra Perduta (Nintendo, 03/25/22) – 2,166 (1,049,285) [NSW] Pokemon Diamante Lucente/Perla Splendente (Pokemon, 11/19/21) – 2,214 (2,654,802) [NSW] Everybody 1-2-Switch! (Nintendo, 06/30/23) – 2,069 (18,249) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 1,812 (1,307,835)

Come potete notare, continua la marcia di Pikmin 4 (lo trovate su Amazon), che conferma la testa della classifica. Inarrestabile, come sempre, anche Mario Kart 8 Deluxe, che mantiene lo scettro di gioco di maggior successo su Switch; a chiudere il podio di soli first-party è proprio Tears of the Kingdom, che si avvicina ai due milioni di copie nel suo Paese natio.

Sembra ormai solo un segreto di Pulcinella il fatto che nel prossimo anno possano esserci novità per un futuro nuovo modello di Nintendo Switch next-gen: tuttavia, rimane interessante notare come la console ibrida sia ancora estremamente popolare sul mercato di casa, dove praticamente non ha rivali – con buona pace dei discorsi su fotorealismo e frame rate da capogiro a cui accennavamo in apertura.

Una riflessione che affrontammo con il nostro Gianluca Arena, dove si sottolineava il fatto che, in realtà, una "Switch 2" potrebbe anche prendersi qualche tempo in più.

Le console più vendute in Giappone

Anche nelle classifiche di vendite delle console, in effetti, Switch continua a farla da padrona senza troppe paure: i dati di Famitsu parlano di una piattaforma ancora compratissima, nonostante lo "spauracchio" dell'arrivo di un potenziale nuovo modello che la renda in qualche modo obsoleta.

La più apprezzata è Nintendo Switch OLED, inseguita nel podio da PS5 Standard e poi da Switch Standard. In quarta posizione abbiamo invece Switch Lite (quella solo portatile, senza dock), che precede con distacco PS5 Digital. Di seguito la classifica completa.

(Tra parentesi le vendite totali in Giappone dal lancio della console).

Switch OLED – 71,256 (5,312,645) PlayStation 5 – 45,095 (3,588,885) Switch – 12,446 (19,496,224) Switch Lite – 8,042 (5,449,594) PlayStation 5 Digital Edition – 5,767 (558,901) Xbox Series X – 1,639 (211,325) PlayStation 4 – 1,543 (7,893,282) Xbox Series S – 653 (269,659) New 2DS XL (incluso 2DS) – 29 (1,192,053)

Una nuova console Nintendo arriverà, insomma: per ora, però, Switch non vuole affatto sentir parlare di "vecchiaia" o di "fine ciclo" in Giappone.