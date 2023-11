PS5 non si ferma più: vendite record dopo la crisi di scorte

Anche Sony nelle scorse ore ha deciso di pubblicare i risultati finanziari legati all'ultimo trimestre, riguardante il periodo che copre da luglio a settembre 2023: un'occasione per aggiornare gli investitori sui progressi fatti nel mercato, ma anche per far sapere ai fan quanto stia andando bene PS5 nell'ultimo periodo.

La crisi di scorte è ormai un lontanissimo ricordo: la compagnia è riuscita a lasciarsi alle spalle i problemi della produzione di console next-gen, preparandosi addirittura a lanciare un nuovo modello più sottile sul mercato (nel frattempo, trovate la versione "originale" in offerta con Modern Warfare 3 incluso, su Amazon).

Come segnalato da TechRaptor, l'ultimo report evidenzia l'incredibile successo ottenuto da PlayStation 5 negli ultimi mesi e su come venga ormai scelta da sempre più giocatori: in un solo trimestre sono state piazzate infatti ben 4.9 milioni di console next-gen.

Per rendere l'idea di quanto sia impressionante questo risultato, basta fare un confronto con i numeri rilasciati da Nintendo: durante lo stesso periodo, sono state infatti piazzate "solo" 2.93 milioni di Switch.

In altre parole, PS5 ha venduto quasi il doppio di Switch in 3 mesi, portando il totale di console vendute a ben 46.6 milioni dal lancio.

Durante lo stesso periodo, sono stati venduti anche 67.6 milioni di videogiochi su PS5 e PS4: di questi, 4.7 milioni erano produzioni first-party e il 67% è stato venduto in formato digitale.

Rispetto al trimestre dello scorso anno, Sony ha svelato che c'è stata una crescita del 32% sulle vendite: un risultato evidentemente reso possibile dall'aumento di scorte, che ha finalmente permesso di soddisfare pienamente la domanda degli utenti.

I risultati si sono rivelati così positivi che Sony adesso si aspetta di vendere il 5% in più rispetto a quanto precedentemente dichiarato per la fine dell'anno fiscale.

Il report ci conferma anche che su PlayStation Network ci sono stati 107 milioni di utenti attivi: appena un milione in meno rispetto al Q1, ma 5 milioni in più rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno.

Non abbiamo invece novità riguardanti gli utenti iscritti a PlayStation Plus: Sony ha ormai smesso di pubblicare i dati legati al servizio in abbonamento già dallo scorso trimestre.

In vista del terzo anniversario della console, la compagnia ha anche recentemente svelato quanti giochi sono effettivamente disponibili su PS5.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che nelle scorse ore è stato rilasciato a sorpresa proprio un nuovo aggiornamento per PlayStation 5.