Le indiscrezioni sull’arrivo del ROG Xbox Ally, la console portatile frutto della collaborazione tra ASUS e Microsoft, sembrano ormai vicine a trovare conferma.

Nelle scorse ore, infatti, un listing apparso brevemente su Amazon ha mostrato la versione base del dispositivo, insieme a un’infografica inedita (che trovate qui sotto). L’inserzione è stata rapidamente rimossa, ma il suo fugace passaggio online ha rafforzato le voci di un imminente annuncio ufficiale, probabilmente in occasione della Gamescom 2025.

Secondo quanto trapelato, l’infografica riportava specifiche tecniche e caratteristiche del prodotto, anche se i dettagli completi non sono stati resi pubblici. Non erano presenti informazioni ufficiali sul prezzo o sulla data di lancio, ma le fonti vicine al progetto indicano che entrambe le informazioni potrebbero arrivare già la prossima settimana, durante la kermesse tedesca.

Per quanto riguarda il prezzo, i report provenienti dall’Europa parlano di un listino fissato a 599 € per il modello base. Questo dato, se confermato, farebbe pensare a una strategia che metterebbe il dispositivo in diretta concorrenza con altri handheld di fascia alta, puntando a un equilibrio tra prestazioni e accessibilità.

Sul fronte della data di uscita, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di ASUS o Microsoft. Tuttavia, diversi insider concordano su un possibile lancio fissato al 16 ottobre 2025, con preordini pronti a partire già a fine agosto, in concomitanza con la presentazione ufficiale.

L’ROG Xbox Ally rappresenta un tassello importante nella strategia Xbox per il mercato del gaming portatile, un settore sempre più competitivo grazie alla crescita di soluzioni come Steam Deck, Lenovo Legion Go e ROG Ally in versione PC.

Con un ecosistema integrato e la possibilità di accedere all’ampio catalogo di Xbox Game Pass, Microsoft punta a portare l’esperienza console completa nelle mani dei giocatori, ovunque si trovino.

Tutti i dettagli definitivi saranno rivelati a breve, ma il breve passaggio su Amazon è un segnale che il debutto del ROG Xbox Ally è ormai dietro l’angolo.