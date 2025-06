Microsoft sta lavorando duramente per risolvere i problemi dovuti all'utilizzo del sistema operativo sulle console Handheld: il primo passo arriva con le ROG Xbox Ally, frutto di una partnership tra la casa di Redmond e ASUS.

Le "Xbox portatili" sono state svelate ufficialmente in occasione dell'Xbox Games Showcase 2025, con Microsoft che ha confermato che i PC Handheld utilizzeranno Windows 11 Home come sistema operativo.

Ma c'è un dettaglio aggiuntivo che Microsoft ha omesso di pubblicizzare e che è stato reso noto solo nelle scorse ore: non sarà una "semplice" versione del sistema operativo come già disponibile su PC e nei precedenti modelli di ROG Ally (che trovate su Amazon), ma un'edizione rivisistata dell'OS.

La casa di Redmond ha infatti confermato a Game File che si tratta di una versione rinnovata del sistema operativo, rinominato internamente "Xbox Experience": si tratta di una vera e propria edizione Custom di Windows 11, che richiama l'interfaccia di SteamOS ma unendo tutte le principali funzionalità di Windows, consentendo così di accedere a tutti i giochi disponibili su PC e su vari store.

L'idea sembrerebbe dunque quella di rendere il sistema operativo più snello e competitivo, invece di provare a forzare l'intera esperienza PC dentro una console portatile: un'operazione che, se avrà successo, potrebbe rappresentare il primo vero rivale di Steam Deck.

Microsoft ha inoltre annunciato che questa esperienza custom verrà fornita anche alle attuali ROG Ally e ROG Ally X disponibili sul mercato sotto forma di aggiornamento, ma che metterà il sistema operativo a disposizione anche di altri produttori di PC Handheld.

Recentemente era emerso un report sullo stop ai lavori di una Xbox portatile in-house, proprio perché la priorità di Microsoft sarebbe quella di ottimizzare il suo sistema operativo: evidentemente ROG Xbox Ally rappresenta il primo passo in avanti verso questa direzione, anche se è ancora presto per capire se potrà finalmente rappresentare un competitor credibile per l'ottimo SteamOS di Steam Deck.