Gamescom 2025 è ormai alle porte e, come da tradizione, ad aprire le danze sarà il grande show di Geoff Keighley: l’Opening Night Live.

In questa piccola guida vi riassumiamo tutte le informazioni essenziali per seguire l’evento, dagli orari di inizio alla durata prevista, fino a una panoramica dei giochi già confermati.

Durante la fiera di Colonia ci saranno sicuramente giochi e sorprese, ma qui ci concentreremo esclusivamente sulla serata inaugurale condotta da Keighley.

Quando si terrà la Gamescom Opening Night Live 2025?

L’Opening Night Live di Gamescom 2025 si svolgerà martedì 19 agosto.

A che ora inizia la Gamescom Opening Night Live?

L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 italiane.

Chi sarà presente alla Gamescom Opening Night Live 2025?

Nonostante Microsoft abbia in programma dirette proprie durante la fiera, Xbox sarà presente anche nella Opening Night Live. Sarà infatti il team Activision ad aprire lo show con la presentazione mondiale di Call of Duty: Black Ops 7.

Meno plausibile l'annuncio di giochi PlayStation, che non sarà presente alla fiera, al contrario di Nintendo, forse pronta a dare una ulteriore spinta a Switch 2 dopo il lancio.

Cosa verrà mostrato alla Gamescom Opening Night Live?

Geoff Keighley mantiene il riserbo su gran parte degli annunci, ma ha già confermato alcuni titoli di peso. Dopo il reveal al Summer Game Fest di giugno, Capcom tornerà a mostrare Resident Evil Requiem.

Oltre a questo, sappiamo che vedremo anche Silent Hill f, Daemon X Machina: Titanic Scion e The Seven Deadly Sins: Origin, tutti confermati dai rispettivi publisher.

Quanto durerà la Gamescom 2025 Opening Night Live?

La durata prevista è di circa due ore, in linea con le edizioni precedenti.

Dove guardare la Gamescom Opening Night Live?

Lo show sarà trasmesso in diretta sia su YouTube che su Twitch. In alternativa, sarà possibile seguirlo con copertura in tempo reale direttamente su SpazioGames, dove vi racconteremo tutte le novità annunciate.

E se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.