Il mondo dei videogiochi è in fermento per una rivelazione che potrebbe cambiare le aspettative su Resident Evil Requiem. Secondo quanto affermato da una fonte considerata attendibile nel settore, il personaggio di Leon S. Kennedy sarebbe già apparso nel primo trailer ufficiale del gioco, anche se in modo così discreto da essere passato praticamente inosservato. La notizia ha riacceso il dibattito su quale ruolo avrà effettivamente questo protagonista storico della saga horror di Capcom nel nono capitolo principale della serie.

La questione della presenza di Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem rappresenta uno dei misteri più dibattuti dalla community. Nonostante le voci insistenti che lo vorrebbero tra i protagonisti del titolo, Capcom non ha mai confermato ufficialmente il suo coinvolgimento. L'azienda giapponese ha mantenuto un silenzio quasi totale su questo aspetto, alimentando speculazioni e teorie tra i fan della serie.

DuskGolem, il leaker che da tempo sostiene l'inclusione di Leon nel gioco, ha recentemente pubblicato su X (l'ex Twitter) alcuni dettagli intriganti. Secondo le sue dichiarazioni, il personaggio sarebbe visibile in due momenti specifici del trailer, ma si tratterebbe di apparizioni talmente marginali che solo una visione retrospettiva, con la consapevolezza di cosa cercare, permetterebbe di individuarle con certezza.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda il bilanciamento tra i due personaggi giocabili. Quando gli è stato chiesto se i giocatori trascorreranno più tempo nei panni di Leon rispetto a Grace, l'altro protagonista confermato, DuskGolem ha risposto in modo articolato. Pur ammettendo che si tratti di una valutazione soggettiva, il leaker ritiene che la struttura stessa del gioco porterà la maggior parte dei giocatori a utilizzare Leon per una porzione maggiore dell'esperienza complessiva.

La questione della credibilità di queste affermazioni è stata affrontata direttamente dallo stesso informatore. Alcuni utenti hanno sollevato il dubbio che Capcom potesse aver rimosso il personaggio durante lo sviluppo senza che DuskGolem ne fosse al corrente. La risposta è stata netta: una simile decisione comporterebbe la perdita di milioni di dollari investiti nello sviluppo di uno dei personaggi principali.

Secondo il leaker, eliminare Leon a questo stadio dello sviluppo sarebbe "praticamente impossibile". Non si tratterebbe di una decisione che può essere presa con leggerezza: richiederebbe lunghe discussioni interne, l'approvazione di vari livelli decisionali e la riallocazione di budget significativi. Un cambiamento di tale portata avrebbe ripercussioni troppo ampie per essere implementato nelle fasi avanzate della produzione.

La community rimane divisa tra chi considera queste rivelazioni attendibili e chi preferisce attendere conferme ufficiali. La strategia comunicativa di Capcom per Resident Evil Requiem si è rivelata particolarmente ermetica, lasciando spazio a speculazioni che mantengono alto l'interesse verso un titolo che rappresenta un capitolo cruciale per il futuro dello storico franchise horror. Solo il tempo dirà se Leon Kennedy farà davvero parte di questa nuova avventura e se le tracce della sua presenza nel trailer erano realmente visibili fin dall'inizio.