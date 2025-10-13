La magia di Hogwarts sta per attraversare il Mediterraneo per approdare nel cuore della Sicilia, trasformando un centro commerciale di Catania in un vero e proprio portale verso il mondo di Harry Potter. Dal prossimo 11 ottobre, infatti, gli appassionati del celebre mago potranno vivere un'esperienza senza precedenti grazie al primo pop-up store ufficiale dedicato alla saga, che rimarrà aperto fino all'11 gennaio 2026. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Funside, Centro Sicilia e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, creando uno spazio di oltre 400 metri quadrati completamente dedicato all'universo magico creato da J.K. Rowling.

Il Centro Sicilia di Misterbianco si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con un allestimento che promette di superare ogni aspettativa. L'ambiente interattivo è stato progettato per coinvolgere fan di tutte le età, mentre uno staff specializzato Funside accompagnerà i visitatori attraverso un percorso personalizzato di scoperta e acquisto. La festa inaugurale, programmata per giovedì 16 ottobre dalle 16:00 alle 20:00, vedrà la partecipazione di partner commerciali, influencer e ospiti speciali, segnando l'inizio di tre mesi ricchi di eventi e sorprese.

Le attività previste spaziano da incontri con personalità del mondo Potter a celebrazioni tematiche legate alle festività. Particolare attenzione merita l'evento con Serena Riglietti, l'illustratrice delle prime edizioni italiane di Harry Potter, che parteciperà a un talk esclusivo con sessioni di firmacopie e la vendita di illustrazioni in tiratura limitata, realizzato in collaborazione con Pottercast. Per Halloween, l'area si trasformerà in un teatro di magia ospitando un grande raduno in costume, mentre le festività natalizie saranno celebrate con una festa ispirata al celebre Ballo invernale di Hogwarts, entrambi gli eventi realizzati grazie alla partnership con Rubie's.

Le attività permanenti includono tavoli da gioco LEGO per la costruzione di scenari iconici della saga, mentre la collaborazione con Spin Master porta nel pop-up store il cappello parlante interattivo che assegnerà casualmente i visitatori alle case di Hogwarts. Quiz settimanali metteranno alla prova la conoscenza dei fan, mentre Asmodee contribuirà con giochi da tavolo tematici in un'area dedicata ai laboratori creativi.

Un book club dedicato ai libri della serie si affiancherà all'Hobby Club, dove materiali forniti da partner come Ravensburger, Creativamente, MGA-Miniverse e U-Gear permetteranno ai visitatori di dare libero sfogo alla creatività.

Gli spazi fotografici rappresentano uno degli elementi più attesi dell'allestimento. Il leggendario Binario 9¾ sarà ricreato con fedeltà, permettendo ai visitatori di posare accanto al carrello che attraversa il muro per raggiungere Hogwarts. Una statua a grandezza naturale di LEGO Harry Potter dominerà una delle aree principali, mentre l'aula delle pozioni con la statua del professor Piton offrirà un'ambientazione perfetta per selfie memorabili.

Per gli appassionati di collezionismo, una scatola Funko Pop a grandezza naturale a tema Harry Potter creerà uno scenario unico per scatti creativi da condividere sui social media. L'esperienza fotografica si completa con numerose altre scenografie studiate per catturare l'essenza magica dell'universo Potter.

Un elemento di particolare prestigio è rappresentato dal primo corner in-store ufficiale italiano dedicato interamente al lavoro del duo creativo MinaLima. Quest'area esclusiva ospiterà le raffinate edizioni illustrate dei libri insieme a una vasta selezione di gadget unici e prodotti di design, offrendo ai fan l'opportunità di scoprire dettagli visivi e collezionabili che rendono omaggio all'arte internazionalmente riconosciuta di MinaLima.

La lista dei brand partner che contribuiscono a rendere possibile questa esperienza include nomi di primo piano nel settore dell'intrattenimento e del giocattolo: LEGO, The Noble Collection, Asmodee, Ravensburger con CreArt, Abysse, MGA-Miniverse, Funko, Loungefly, Hasbro e molti altri. Il pop-up store sarà aperto tutti i giorni dalle 09:30 alle 21:00, rappresentando un punto di riferimento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi completamente nella magia del mondo di Harry Potter.