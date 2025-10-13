Questa settimana si preannuncia ricca di novità per gli abbonati a Xbox Game Pass, con cinque nuovi titoli che verranno distribuiti gradualmente dal martedì al venerdì. Microsoft ha optato per una strategia di rilascio scaglionato che tiene alta l'attenzione dei giocatori per quasi tutta la settimana, culminando con l'arrivo di un gioco first-party particolarmente atteso.

Il piatto forte della settimana sarà senza dubbio Keeper, previsto per venerdì. Si tratta di un puzzle adventure atmosferico firmato da Lee Petty e Double Fine Productions, lo studio ora di proprietà Microsoft. Il gioco racconta la storia toccante di un faro dimenticato che riprende vita e, accompagnato da un vivace uccello marino, intraprende un viaggio inaspettato attraverso dimensioni sconosciute. La collaborazione tra questi due improbabili compagni promette di regalare momenti di autentica emozione.

Ma procediamo con ordine. L'apertura delle danze spetta a The Casting of Frank Stone, disponibile da martedì. Questo titolo di Supermassive Games riporta i giocatori a Cedar Hills, una cittadina segnata indelebilmente dal violento passato di Frank Stone. Un gruppo di giovani amici sta per scoprire quanto profondamente l'eredità macchiata di sangue di Stone abbia lasciato cicatrici non solo sulle famiglie e le generazioni successive, ma sul tessuto stesso della realtà.

Mercoledì arriveranno due proposte molto diverse tra loro. Ball x Pit combina elementi di brick-breaking e survival roguelite: i giocatori dovranno respingere orde di nemici con palle rimbalzanti, raccogliere ricchezze per espandere la propria base e reclutare eroi unici. Nello stesso giorno farà il suo ingresso anche The Grinch: Christmas Adventures, un platform natalizio dove il celebre personaggio utilizza gadget come un costume da Babbo Natale e un lazo di zucchero candito per rubare i regali degli abitanti di Chi-è-ville.

Giovedì sarà la volta di Pax Dei, disponibile esclusivamente per PC. Si tratta di un MMO sandbox ambientato in un'epoca medievale dove i miti sono reali, i fantasmi esistono e la magia è parte integrante del mondo. Il gioco invita migliaia di giocatori a esplorare, costruire, forgiare la propria reputazione e creare le proprie storie in un universo condiviso. Dal punto di vista delle membership, tutti e cinque i titoli saranno accessibili sia per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che per quelli a PC Game Pass.

Gli abbonati Premium, invece, avranno accesso solo a tre di questi giochi: The Casting of Frank Stone, The Grinch: Christmas Adventures e Pax Dei. Vale la pena ricordare che gli abbonati Premium riceveranno il 15 ottobre anche tre titoli già disponibili per Ultimate e PC: Eternal Strands, He Is Coming e Ninja Gaiden 2: Black. La strategia di Microsoft di distribuire i nuovi arrivi nell'arco di diversi giorni permette di mantenere viva l'attenzione sul servizio e offre ai giocatori più tempo per esplorare ciascun titolo senza sentirsi sopraffatti dall'abbondanza di scelte tutte in una volta.