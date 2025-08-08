Il mercato delle console portatili per PC gaming si prepara a vivere un autunno particolarmente intenso, stando alle ultime indiscrezioni che avrebbero annunciato la data d'uscita ufficiale delle nuove ASUS ROG Xbox Ally.

Secondo quanto riportato dall'affidabile insider billbil-kun di Dealabs (via GamesRadar+), l'arrivo delle nuove console handheld sarebbe previsto per il 16 ottobre, ovvero tra poco più di due mesi.

Il report sostiene che Microsoft potrebbe svelare ufficialmente il dispositivo durante una trasmissione speciale in occasione della Gamescom, in seguito alla quale verrebbero aperti immediatamente i pre-order della console.

La pubblicazione francese, che aveva già anticipato il possibile prezzo di €599 per il modello base, ora avrebbe dunque confermato anche le tempistiche di lancio sul mercato europeo. Il prezzo particolarmente aggressivo, in linea con le attuali handheld disponibili sul mercato, potrebbe rappresentare la carta vincente di ASUS, soprattutto considerando che i primi benchmark del Ryzen Z2 Extreme mostrano prestazioni solo marginalmente superiori rispetto alla generazione precedente.

Il successo della ROG Xbox Ally dipenderà crucialmente dalla capacità di ASUS di bilanciare prezzo e prestazioni in un momento particolarmente delicato: la concorrenza si intensifica mentre Windows 11 continua a rappresentare una sfida per tutti i produttori del settore, richiedendo ottimizzazioni sempre più sofisticate per garantire un'esperienza utente fluida.

Microsoft punta dichiaratamente a offrire una delle migliori esperienze possibili per la riproduzione di giochi Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) su PC handheld, offrendo anche un'esperienza Windows personalizzata che dovrebbe mitigare molti dei problemi visti finora sulle console portatili.

Ovviamente possiamo soltanto attendere il reveal ufficiale vero e proprio — e di poterla testare con mano — per scoprire se effettivamente sarà così: vi terremo aggiornati con eventuali conferme o smentite del caso.

Nel frattempo, considerata l'affidabilità dell'insider in questione, probabilmente sarebbe una buona idea iniziare a segnare questa data sul vostro calendario, pur invitandovi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.