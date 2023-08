Xbox pronta a più conferenze per il futuro, perché ora i giochi ci sono

È una Gamescom di prese di posizione, quella che sta vivendo Phil Spencer, a capo della divisione Gaming di Microsoft e figura chiave dell'universo Xbox.

Intervistato da IGN (thanks, GameSpot), il CEO si è espresso in merito a quanti Xbox Showcase possiamo aspettarci in futuro, ora che il gigante di Redmond sta fissando più appuntamenti con conferenze dedicate ai videogiochi (e ai team che li producono) in arrivo nell'ecosistema Xbox.

Il piano della compagnia, ha anticipato Spencer, è quello di avere sempre più Showcase in futuro, per un motivo molto semplice: la line-up di giochi è ora molto forte e Microsoft vuole fare in modo di comunicare il più possibile con i videogiocatori.

«Posso dire che avremmo più momenti per parlare di più di quello che facciamo, perché l'attuale line-up è forte» ha sottolineato Spencer, aprendosi come sempre anche alle critiche sugli errori passati: «lo dico riconoscendo del tutto che il 2022 non è stato così forte. Ma ora abbiamo il nostro più grande stand di sempre alla Gamescom, abbiamo una presenza davvero importante» ha fatto notare il dirigente, sottolineando l'inversione di marcia e la voglia di Xbox di essere presente, per parlare dei suoi giochi.

«Penso che ciò che vedrete da noi, ecco... nell'ultimo paio di anni probabilmente abbiamo avuto più che altro un ciclo annuale, quando si trattava di parlare in giro dei nostri giochi, una specie di periodo da un E3 all'altro.

Quest'anno, invece, abbiamo avuto il Developer Direct a gennaio, poi abbiamo avuto il nostro Showcase, poi ora abbiamo la nostra presenza più grande di sempre alla Gamescom. Vedrete tutto questo più regolarmente, perché il portfolio ora è abbastanza profondo da poterlo supportare».

Senz'altro, sono tantissimi i progetti in cantiere presso gli Xbox Game Studios e alcuni, come ad esempio Starfield, sono ormai in dirittura d'arrivo. Molti altri rimangono però in lavorazione: pensiamo a Hellblade II, pensiamo ad Avowed, pensiamo a Fable.

Questi titoli, dopo l'uscita di Starfield, raccoglieranno il testimone e saranno al centro del palcoscenico di Xbox, popolando gli eventi e gli appuntamenti a cui Spencer faceva riferimento.

Nelle scorse ore, dopo aver commentato anche l'eventualità di una Xbox Series X Pro (trovate Series X su Amazon, intanto), il dirigente si era espresso anche in merito al futuro delle console stesse, assicurando che Microsoft ha in piano di continuare ad avere delle console Xbox, ma che non vuole che queste rappresentino l'unica porta di accesso al suo ecosistema videoludico.