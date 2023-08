Xbox Series X Pro è in arrivo? Phil Spencer fa chiarezza

Nelle precedenti generazioni videoludiche siamo stati abituati ad aggiornamenti hardware delle console, in grado di offrire prestazioni superiori agli utenti e rinvigorire allo stesso tempo le vendite delle piattaforme.

Negli scorsi mesi si erano diffuse forti ipotesi sull'arrivo di nuove console con questo obiettivo — in particolar modo dal fronte Sony con una ipotetica "PS5 Pro" — ma Microsoft non intenderebbe inoltrarsi in questa strada, almeno per il momento.

A chiarire nuovamente la posizione della casa di Redmond ci ha pensato direttamente Phil Spencer, in un'intervista rilasciata alla redazione di IGN US durante la Gamescom 2023, in cui ha spiegato che Microsoft è attualmente impegnata solo ad aumentare la capacità d'archiviazione di Xbox Series S (trovate la versione da 1TB su Amazon).

«Come ho già detto, secondo me siamo solo alla fine della fase iniziale. Quindi credo che dovremmo lasciare che gli sviluppatori si abituino a questo hardware e riescano a tirarne fuori il meglio».

Niente "Xbox Series X Pro" in arrivo dunque: i giocatori, e gli sviluppatori, dovranno accontentarsi delle attuali macchine disponibili.

Del resto, la strategia di Microsoft è stata chiara fin dal principio: Xbox Series X e Series S sono due console con prestazioni diverse, ma che devono essere in grado di far girare gli stessi giochi nel migliore dei modi.

Un po' come accade con i diversi PC, paragone ripreso proprio dallo stesso Phil Spencer:

«In termini di frame rate e risoluzione aumentati, guardo semplicemente che cosa succede con i PC con CPU e GPU di fascia elevata, e non esistono solo il conteggio dei pixel o le risoluzioni dei frame. Penso ci siano tecniche per la luminosità. Ci sono tante cose che riescono a rendere ottimo un gioco, anche visivamente».

Insomma, il ragionamento del capo di Xbox è che le attuali console sono più che sufficienti per garantire un'adeguata ottimizzazione, ma devono essere gli sviluppatori a prendere familiarità con le macchine a loro disposizione per tirarne fuori il meglio possibile.

Una strategia che risponderebbe alle necessità dei consumatori, che non sempre sono alla ricerca del "graficone" a tutti i costi, come dimostrano anche i dati di vendita di Xbox Series S.

Nel frattempo, se avrete voglia di far sembrare la vostra Xbox Series X più "nuova", Microsoft ha annunciato l'arrivo di rivestimenti ufficiali per la console.