Xbox non credeva in Baldur's Gate 3: «gioco di seconda fascia»

Baldur's Gate 3 è stato un successo in una misura imprevedibile per tutti, dai giocatori agli sviluppatori, e all'epoca del suo annuncio c'era chi non credeva affatto nel titolo di Larian e tra questi c'è Xbox.

Il titolo fantasy, i cui gadget potete trovate anche su Amazon, è diventato uno dei titoli più amati dell'anno e probabilmente arriverà tra i favoriti per il titolo di gioco di ruolo dell'anno.

Advertisement

Questo perché Baldur's Gate 3 ha settato dei nuovi standard molto alti tra le altre cose, tanto da spaventare la community degli sviluppatori.

Ma Xbox non poteva prevedere il successo del gioco, il che è paradossale visto che alla fine il titolo di Larian arriverà anche sulle console di Microsoft tra poco.

La casa di Redmond definì Baldur's Gate 3 un gioco non entusiasmante, come riporta Polygon, tanto da non prenderlo nemmeno in considerazione per l'inclusione all'interno di Xbox Game Pass.

Nel solito scambio di email del maggio del 2022, emerso in queste ore come parte del caso FTC contro Microsoft, i dirigenti Microsoft hanno discusso tra gli altri di Baldur's Gate 3.

All'interno di un grafico he valutava i giochi imminenti per la potenziale inclusione nel servizio di abbonamento Game Pass, divisi per "fattore wow", Baldur's Gate 3 venne considerato come «un gioco di ruolo di Stadia per PC di seconda fascia».

Nello stesso documento Star Wars Jedi: Survivor venne classificato molto in alto, mentre Dragon Ball: The Breakers come gioco praticamente ininfluente, giusto per dare qualche paragone.

Larian ha sorpreso quindi davvero tutti, perché non era facile prevedere il successo di un videogioco del genere.

Il leak di Xbox che svela le opinioni su Baldur's Gate 3 fa parte di una fuga di informazioni che sta generando una mole di informazioni imponente: la situazione pre-Starfield, il nuoto tentativo di acquisire Nintendo e un leak gigantesco di Bethesda, tra gli altri.