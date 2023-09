Phil Spencer parla di «situazione disastrosa» per Xbox pre-Starfield

Starfield è disponibile ormai da settimane, ma a quanto pare continuano a emergere dettagli e retroscena sull'ecosistema Xbox durante il suo sviluppo.

Il titolo è infatti uscito nei negozi digitali e non, ottenendo un discreto successo.

Questo, nonostante il metascore stia scendendo per motivi non strettamente legati agli hater.

Come riportato anche da Eurogamer, infatti, il rinvio di Starfield (e non solo) è stata una «situazione disastrosa» per Xbox Game Pass, come reso noto da Phil Spencer.

L'enorme fuga di documenti interni di Microsoft di oggi include infatti una mail particolarmente schietta di Spencer inviata a maggio 2022, che rivela la sua frustrazione per un enorme buco nella lineup di giochi.

Ciò è dovuto al ritardo di Starfield, alla mancanza di chiarezza sulla data di lancio di Redfall e allo sviluppo di Stalker 2 influenzato dall'invasione della Russia in Ucraina.

«Continuiamo a parlare di un grande AAA a trimestre nel servizio [Game Pass] e sembra che ci sia un vuoto di quasi 16 mesi tra i lanci di grandi esclusive sulla nostra piattaforma», si è lamentato Spencer.

«È una situazione davvero disastrosa per noi, visto tutto quello che abbiamo investito in contenuti in tutti gli studi del nostro fondo per i contenuti Game Pass».

Spencer ha proseguito: «Penso che dobbiamo migliorare molto la pianificazione generale del portafoglio dei nostri giochi, con una reale onestà sulle date».

«Nel 2021 abbiamo fissato un livello molto alto per quanto riguarda la qualità e il ritmo dei contenuti, il che è stato fantastico da vedere. Ma uscire da quell'anno senza grandi esclusive da lanciare nel 2022 è un errore di pianificazione del portfolio che non possiamo permetterci.»

E ancora: «Dobbiamo tutti capire che la situazione in cui ci troviamo ora è un fallimento della nostra pianificazione ed esecuzione della produzione».

Spencer ha poi ammesso nella mail che: «Sarà molto evidente alla comunità, sia per la nostra mancanza di aggiornamenti su così tanti giochi che per la mancanza di chiarezza su quasi tutto ciò che riguarda la serie, che siamo fuori posizione».

Ha concluso: «Abbiamo già affrontato situazioni difficili in passato, lo faremo ancora. Sono frustrato per la situazione in cui ci troviamo, ma la supereremo».

