Baldur's Gate 3, Larian svela quando uscirà la versione Xbox

Il gioco di ruolo del momento, Baldur's Gate 3, si sta ormai preparando all'arrivo su Xbox: Microsoft e Larian hanno infatti annunciato che il gioco di ruolo del momento sarà disponibile entro la fine dell'anno anche sulle console della casa di Redmond.

Ciò è stato possibile solo sacrificando la co-op in split screen per la versione Xbox Series S, anche se gli sviluppatori potrebbero scegliere di introdurla con un aggiornamento post-lancio.

Nel frattempo, era importante riuscire a risolvere questa situazione di stallo per il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate gli episodi originali su Amazon), pur non svelando ancora ufficialmente alcuna data d'uscita ufficiale.

In un'intervista rilasciata a IGN US, il director Swen Vincke ha confermato che il lancio di Baldur's Gate 3 su Xbox avverrà entro la fine dell'anno, ma potrebbe arrivare anche molto prima del previsto:

«[Uscirà] tra settembre e novembre... Quindi, il prima possibile onestamente».

Ricordiamo che la versione PS5 di Baldur's Gate 3 uscirà proprio il prossimo mese, per la precisione il 6 settembre: sarebbe sicuramente un lancio con tempi record, se anche l'edizione Xbox riuscisse a essere rilasciata durante il prossimo mese.

In ogni caso, dalle parole di Larian sembrerebbe scongiurata l'ipotesi di un'uscita nel mese di dicembre: l'attesa dei fan delle console di casa Microsoft non sembrerebbe essere particolarmente longeva, in attesa magari di una data d'uscita ancora più precisa.

Il director Swen Vincke ha infatti spiegato che il titolo funzionava già perfettamente su Xbox Series X ed erano rimasti da sistemare solo alcuni problemi di ottimizzazione, inclusa l'ormai nota questione del split screen su Series S.

Le prossime settimane dovrebbero dunque servire unicamente a garantire le migliori prestazioni possibili, per poi assistere all'uscita ufficiale non appena saranno pronte.

La notizia positiva è che i fan su Xbox potrebbero a tutti gli effetti avere a disposizione fin da subito la versione "migliore" di Baldur's Gate 3, considerando che potrebbe includere l'attesa patch che migliorerà l'Act 3 finale.