Bethesda, leak della FTC svela tutte le esclusive in arrivo su Xbox

Quella di oggi probabilmente è una giornata da dimenticare il più in fretta possibile per i vertici di casa Microsoft, ma assolutamente interessante per i fan Xbox: un clamoroso leak arrivato da documenti ufficiali della causa contro la FTC sta svelando tantissime novità, incluse tutte le esclusive in programma da Bethesda per i prossimi anni.

Vi avevamo già accennato nelle scorse ore che questi documenti confermavano come The Elder Scrolls 6 non uscirà su PS5, almeno per il momento, ma un'ulteriore documentazione emersa pochi istanti fa ci ha svelato diverse esclusive Bethesda attualmente in sviluppo, alcune delle quali non erano ancora neanche state annunciate.

Come segnalato da DSOGaming, i documenti ufficiali hanno rivelato tantissime esclusive in uscita, con tanto di anni fiscali previsti ed eventuali DLC, particolarmente accattivanti per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Stando a quanto segnalato dai documenti ufficiali, pare che per il prossimo anno siano previsti sia il nuovo gioco di Indiana Jones che l'edizione rimasterizzata di Oblivion, già anticipata nelle scorse settimane, oltre a una nuova espansione di The Elder Scrolls Online e a un DLC di Starfield.

Nell'anno successivo, Bethesda prevederebbe l'uscita di "Doom Year Zero", un nuovo capitolo della celebre saga sparatutto in prima persona, insieme a un suo relativo DLC. Vengono inoltre segnalati una nuova espansione di The Elder Scrolls Online e i misteriosi Project Kestrel e Project Platinum.

L'anno che seguirà ancora dopo appare essere ancora più interessante: pare infatti che il team di Todd Howard sarebbe al lavoro su The Elder Scrolls 6, una rimasterizzazione di Fallout 3, Dishonored 3 e un sequel di Ghostwire Tokyo.

Sarebbero inoltre previsti un altro DLC per Doom Year Zero e per Project Kestrel, un'altra espansione di The Elder Scrolls Online e un misterioso gioco su licenza, su cui ovviamente non abbiamo ulteriori informazioni.

Ricordiamo nuovamente che si tratta di documenti ufficiali pubblicati per errore senza censure, dunque sono tutte informazioni arrivate direttamente dai diretti interessati. Detto ciò, ovviamente non possiamo sapere se i piani cambieranno o meno, soprattutto in seguito al leak, motivo per il quale vi invitiamo a prendere comunque il tutto con le dovute precauzioni.

Tramite questi documenti ufficiali sono arrivati alcuni reveal, forse, perfino più clamorosi: un nuovo modello di Xbox Series X e un nuovo controller simile a DualSense.