Xbox voleva acquisire Warner Bros. Games e... Nintendo

L'ultimo clamoroso leak arrivato dalla causa in tribunale di FTC contro Microsoft ci ha svelato a sorpresa non solo tantissimi dei progetti in cantiere per Xbox, ma anche alcuni interessanti retroscena su ciò che sarebbe potuto essere il futuro della divisione gaming della casa di Redmond.

Stando agli ultimi documenti ufficiali, trapelati al pubblico per errore e senza alcuna censura, sembra infatti che Phil Spencer abbia pensato a lungo su quali compagnie poter acquisire, prima di buttarsi sul gruppo Zenimax e su Activision Blizzard.

E incredibilmente, pare che tra le possibili compagnie tenute d'occhio ci fosse addirittura Nintendo, diventata osservata speciale in casa Microsoft dopo l'incredibile successo ottenuto dopo il lancio di Switch (trovate il modello OLED su Amazon).

Le simpatie di Xbox per la casa di Kyoto non sono mai state un segreto — del resto, era stata la stessa Microsoft ad ammetterlo e svelare una surreale lettera — ma dopo quel tentativo era difficile immaginare che ci sarebbe stato un nuovo affondo.

Ed effettivamente, non c'è stato, ma insieme a ZeniMax sono state tenute particolarmente d'occhio la Grande N e Warner Bros. Games, come svelato dal documento ripubblicato da Tom Warren di The Verge:

internal Microsoft email from Xbox chief Phil Spencer discussing Nintendo as a potential acquisition target and Warner Bros. Games pic.twitter.com/3o8ck8K58c — Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023

Nell'e-mail scritta da Phil Spencer si fa anche riferimento a possibili strategie aggressive per puntare all'acquisizione, che però viene segnalato che sarebbe appropriata per la strategia a lungo termine.

Se quello di Nintendo era solo un desiderio che avrebbe segnato la "carriera" di Spencer, le discussioni più attive si sono invece svolte con Warner Bros. Games e Zenimax, pur non essendo considerate all'epoca come gruppi in vendita.

Alla fine sappiamo ovviamente tutti com'è andata a finire, con Bethesda e tanti altri team che si sono uniti agli Xbox Games Studios, ma è interessante pensare che, se Switch si fosse rivelata un flop, magari le cose sarebbero potute andare molto diversamente.

