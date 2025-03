Xbox interviene dopo il caso di Alan Wake gratis

Forse non lo ricorderete, ma per un momento è stato possibile riscattare Alan Wake Remastered in maniera del tutto gratuita tramite Xbox, ma era ovviamente un errore.

Il capolavoro di Remedy lanciato qualche anno fa in versione rimasterizzata era stato coinvolto in una promozione che ha generato uno strano bug, probabilmente uscito dal Luogo Buio.

In buona sostanza, un'offerta legata ad Alan Wake 2 permetteva di ottenere gratuitamente la versione rimasterizzata del primo capitolo acquistando il sequel durante i Free Play Days.

Tuttavia, alcuni utenti hanno scoperto che era possibile ottenere Alan Wake Remastered senza comprare nulla, semplicemente sfruttando la prova gratuita di Alan Wake 2.

Xbox intervenne tempestivamente all'epoca bloccando ogni transizione e oggi, a ben un mese di distanza, sta revocando anche le copie già installate e avviate del primo Alan Wake (come riporta The Gamer).

Per un po’, chi era riuscito ad approfittarne ha potuto comunque tenere il gioco senza problemi. Tuttavia, come segnalato inizialmente da vari utenti su Twitter e poi confermato da altri su Reddit, da qualche ora Xbox ha iniziato ad attivarsi.

L'azienda ha contattato i giocatori coinvolti per chiarire che Alan Wake Remastered non era mai stato pensato per essere gratuito. Quindi, il titolo è stato rimosso da tutti gli account che lo avevano riscattato sfruttando questo exploit.

Non è una novità che le aziende rimuovano i videogiochi, anche già installati, dagli account digitali. È successo con The Crew, lo ricorderete, e succede in continuazione. Certo, vedere Xbox che si attiva a un mese di distanza dall'incidente iniziale fa una certa specie, ma d'altronde questa è la realtà del mercato digitale e c'è poco da fare.

Parlando di Alan Wake, invece, il secondo capitolo ha cominciato a generare profitti e, al momento, è il videogioco single player più giocato su Epic Games Store.