Alan Wake 1 gratis su Xbox (forse per errore)

Un curioso glitch su Xbox sta permettendo agli utenti di riscattare gratuitamente Alan Wake Remastered senza alcun acquisto. Un errore del sistema o un bonus involontario?

Nelle scorse ore, vi ho segnato che Xbox ha lanciato un'offerta speciale legata ad Alan Wake 2 (che trovate su Amazon), che permetteva di ottenere gratuitamente la versione rimasterizzata del primo capitolo acquistando il sequel durante i Free Play Days.

Tuttavia, alcuni utenti hanno scoperto che è possibile ottenere Alan Wake Remastered senza comprare nulla, semplicemente sfruttando la prova gratuita di Alan Wake 2.

Come riportato anche da Pure Xbox, il metodo è semplice: basta aggiungere la trial di Alan Wake 2 alla propria libreria attraverso lo store Xbox, dopodiché, visitando la pagina di Alan Wake Remastered, il gioco risulta riscattabile a costo zero.

Non è chiaro se si tratti di un errore momentaneo o di un'offerta nascosta, ma tutto lascia pensare che Xbox intendesse regalare la remaster solo a chi acquistava Alan Wake 2 in saldo per il Capodanno Lunare.

Se così fosse, è possibile che il "regalo" venga revocato in futuro, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Nel frattempo, diversi utenti stanno approfittando del glitch per aggiungere Alan Wake Remastered alla loro libreria senza spendere un centesimo.

Resta da vedere se Xbox deciderà di correggere l'errore o se lascerà che i giocatori conservino la loro copia gratuita. Quindo il dubbio resta: errore tecnico o "trovata"? Difficile dirlo, ma certo è che l'utenza ne sta approfittando.

E non sarebbe la prima volta che una svista si trasforma in un'occasione per fidelizzare i giocatori. Ora la domanda è una sola: Xbox avrà il "coraggio" di togliere il gioco dalle librerie di chi l'ha riscattato? Non mi è dato sapere.

Restando in casa Xbox, oggi pomeriggio vi ho raccontato che Game Pass ha segnato un nuovo record di ricavi e aumenta del 30% gli abbonati PC: ecco gli ultimi dati resi noti in queste ore.

Ma non solo: PS5 continua ad accogliere le esclusive Xbox, stavolta con la conferma del celebre racing Forza Horizon 5 che arriverà la prossima primavera.