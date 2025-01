Anche Alan Wake 2 nei giochi gratis del weekend Xbox

Microsoft torna con un'edizione particolarmente interessante dei Free Play Days, l’iniziativa che consente agli abbonati di provare alcuni titoli gratuitamente per un periodo limitato.

Il piatto forte di questa settimana è niente meno che Alan Wake 2, il thriller psicologico di Remedy Entertainment, che arriva sotto forma di prova gratuita su Xbox.

Chi possiede un abbonamento a Xbox Game Pass Core, Game Pass Standard o Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) potrà accedere gratuitamente ai seguenti titoli per tutto il fine settimana:

Alan Wake 2 (Prova gratuita)

Sword Art Online: Fractured Daydream

The Survivalists

La prova gratuita di Alan Wake 2 sarà disponibile fino alla sera di domenica 2 febbraio, anche se Microsoft non ha ancora specificato l’esatta durata del periodo di prova.

Se non avete mai sfruttato questa iniziativa, il procedimento per scaricare i giochi è molto semplice:

Cercare il gioco desiderato sullo store di Xbox. Selezionare il pulsante "Installa, incluso con Game Pass" o "Prova gratuita". Avviare il gioco e godersi il weekend di gaming senza costi aggiuntivi.

Per chi, dopo aver provato Alan Wake 2, decidesse di acquistarlo, Microsoft ha pensato a un’offerta particolarmente allettante. Nell’ambito della promozione per il Capodanno Lunare, il gioco è disponibile a prezzo scontato in un bundle che include due titoli e due espansioni.

Si tratta di un’ottima occasione per mettere le mani su uno dei giochi più acclamati del 2023 a un prezzo decisamente vantaggioso.

Anche The Survivalists è in forte sconto sullo store Xbox, con una riduzione del 90% rispetto al prezzo originale.

Non capita spesso di vedere un titolo del calibro di Alan Wake 2 nei Free Play Days, anche se si tratta solo di una prova gratuita. La mossa di Remedy è chiara: attirare nuovi giocatori che potrebbero poi acquistare il gioco completo, magari approfittando dell’offerta attuale.

In ogni caso, tra questa opportunità e gli sconti disponibili, gli utenti Xbox hanno davanti un weekend molto interessante.

Restando in tema, ecco il nuovo gioco gratis al day-one offerto da Xbox Game Pass Ultimate, disponibile per il download da oggi 30 gennaio.