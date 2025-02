Alan Wake 2 è il single player più giocato su Epic Games Store

Alan Wake 2 si sta prendendo lentamente lo spazio che si merita, perché è il single player più giocato su Epic Games Store del 2024.

Quando intendo "single player" mi riferisco a un videogioco per singolo giocatore "puro", per così dire. Senza contaminazioni di nessun tipo, come Genshin Impact che è formalmente primo in classifica ma, come sapete, ha delle funzionalità multiplayer e soprattutto è un free to play.

Tuttavia, quello che emerge dall'analisi del 2024 di Epic Games (tramite il sito ufficiale) è un quadro molto interessante.

Epic Games ha pubblicato il suo Year in Review per il 2024, svelando dati sulla performance del suo store digitale su PC e anticipando le novità in arrivo nel 2025.

Secondo la compagnia, la piattaforma ha raggiunto 295 milioni di utenti su PC, con un incremento di 25 milioni rispetto all’anno precedente. Il totale degli account Epic cross-platform è salito a 898 milioni, grazie anche al lancio dell’Epic Games Store su iOS in Europa e su Android a livello globale.

Nel 2024, il picco di utenti attivi giornalieri ha raggiunto i 37,2 milioni, mentre i mensili si sono attestati a 74 milioni, in leggero calo rispetto ai 75 milioni del 2023. Il fatturato complessivo ha toccato $1,09 miliardi (+15% rispetto al 2023), con le spese sui giochi di terze parti pari a $255 milioni (-18%).

E, mentre c'è stata anche la conferma che i giochi gratis di Epic non andranno da nessuna parte, ecco i videogiochi che hanno incassato di più e generato il maggior livello di engagement. Banalmente, i più giocati:

Genshin Impact Rocket League Honkai Star Rail Grand Theft Auto 5 Fortnite EA Sports FC 24 Destiny 2: The Final Shape Alan Wake 2 Fall Guys Wuthering Waves Cyberpunk 2077 The Sims 4 Black Myth: Wukong Satisfactory Warframe 1999 Farming Simulator 22 Dead by Daylight Red Dead Redemption 2 Dead Island 2

Come potete vedere dalla classifica, è proprio Alan Wake 2 di Remedy all'ottavo posto ad essere il single player totale più giocato sulla piattaforma. Perché GTA V è giocato ovviamente per l'online, che ora rappresenta la parte totalmente dominante dell'esperienza media dei giocatori.

Ottima soddisfazione per Remedy aiutata dal fatto che il titolo è esclusiva Epic su PC, che si aggiunge al fatto che il titolo sta finalmente generando profitti dopo due anni dalla sua uscita.