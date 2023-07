Xbox Game Pass, svelati i giochi gratis di luglio: c'è perfino GTA

Anche a luglio Xbox Game Pass (e anche PC Game Pass, chiaramente) si preparano a proporre ulteriori giochi da includere nella loro libreria on demand, come è ormai consuetudine per il servizio in abbonamento di casa Microsoft.

Su Xbox Wire è così arrivato l'abituale post che svela la prima ondata di giochi di luglio 2023 su Xbox Game Pass, tra i quali spiccano nomi come quello di GTA V e il debutto di Exoprimal fin dal day-one.

Va anche sottolineato come GTA V sia disponibile già da oggi, mentre Exoprimal si potrà giocare (su PC, console e cloud) dal lancio del 14 luglio.

Di seguito la lista completa.

Xbox Game Pass: giochi di luglio 2023

GTA V (console, cloud) - da oggi

(console, cloud) - da oggi Sword and Fairy: Together Forever (PC, console, cloud) - da oggi

(PC, console, cloud) - da oggi McPixel 3 (PC, console, cloud) - dal 6 luglio

(PC, console, cloud) - dal 6 luglio Common'hood (PC, console, cloud) - dall'11 luglio

(PC, console, cloud) - dall'11 luglio Insurgency: Sandstorm (PC) - dall'11 luglio

(PC) - dall'11 luglio Exoprimal (PC, console, cloud) - dal 14 luglio

(PC, console, cloud) - dal 14 luglio Techtonica [game preview] (PC, console, cloud) - dal 18 luglio

(PC, console, cloud) - dal 18 luglio The Cave (console, cloud) - dal 18 luglio

Inoltre, Microsoft segnala la disponibilità del DLC dedicato a Barbie e al suo film all'interno di Forza Horizon 5, mentre i giocatori di Hi-Fi Rush da oggi possono divertirsi con la nuova Sfida Arcade!, che abbiamo già recensito sulle nostre pagine.

Se volete approfondire la conoscenza con Game Pass, vi raccomandiamo di consultare la nostra guida, oltre alla lista completa dei giochi inclusi (anche per la variante PC Game Pass). Il servizio in abbonamento, che recentemente ha confermato un aumento di prezzo, permette di accedere a una libreria di videogiochi on-demand che include anche i giochi prodotti dagli Xbox Game Studios, fin dal day-one.

Inoltre, con l'abbonamento di livello Ultimate è possibile accedere al gioco in cloud, che consente di lanciare i titoli senza scaricarli, su qualsiasi dispositivo supportato (compreso il vostro smartphone, o il vostro tablet), a prescindere dalla sua potenza di calcolo: i giochi vengono eseguiti in remoto attraverso la connessione.

Se interessati, potete abbonarvi a Game Pass a prezzo ridotto su Instant Gaming.