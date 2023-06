Xbox Series X e Game Pass aumentano di prezzo, anche in Italia

Xbox Series X ha avuto più volte delle variazioni di prezzo, ma finora non era mai stato coinvolto il mercato europeo.

La console principale di Xbox, che ora è facilmente acquistabile anche su Amazon, non ha mai avuto un prezzo fissato nel marmo, va detto.

Alla fine dello scorso anno Microsoft aveva modificato il prezzo di Xbox Series X infatti, anche se solo in una nazione.

Rincari che, nel tempo, non sono mancati anche per Xbox Series S nonostante il prezzo già economico dell'offerta.

Finora l'Europa, e quindi l'Italia, non era stata coinvolta dai rincari delle console, ma adesso è arrivato quel giorno anche per i fan italiani.

Come riporta The Verge, infatti, Microsoft ha annunciato il nuovo pricing della console videoludica ammiraglia di Microsoft in tutto il mondo. Un rincaro che ha colpito tutti i Paesi esclusi Stati Uniti, Giappone, Cile, Brasile e Colombia.

«Abbiamo mantenuto i nostri prezzi per le console per molti anni e abbiamo adeguato i prezzi per riflettere le condizioni competitive in ciascun mercato», ha afferma Kari Perez, responsabile delle comunicazioni per Xbox ai microfoni di The Verge.

Ecco quanto costerà Xbox Series X in tutto il mondo a partire dal 1 agosto:

USA $499 (stesso prezzo)

Regno Unito £479.99 (rincaro del 6.6%)

Europa €549.99 (rincaro del 10%)

Nuova Zelanda $799.99 (rincaro del 6.6%)

Canada $649.99 (rincaro del 8.3%)

Oltre a questo, anche Xbox Game Pass varierà i prezzi delle sue offerte.

I prezzi di Xbox Game Pass Ultimate e Game Pass per console aumenteranno a partire dal 6 luglio. Xbox Game Pass Ultimate passerà da $14.99 al mese a $16,99, mentre il prezzo base di Xbox Game Pass per console passerà da $9.99 al mese a $10.99. Tuttavia, Microsoft non cambierà i prezzi di PC Game Pass.

Chi è già abbonato, però, non vedrà questi aumenti fino al 13 agosto (o il 13 settembre per la Germania). I nuovi membri di Xbox Game Pass avranno invece i nuovi prezzi a partire dalla data indicata.

Il 2023 è inevitabilmente l'anno dei rincari anche per Xbox, i cui giochi hanno subito allo stesso modo un aumento.

Con questi prezzi assume inevitabilmente un altro valore anche la nuova console di Xbox svelata di recente e creata dalle richieste dei fan.