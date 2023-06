Xbox Game Pass non è il Netflix del gaming, per Phil Spencer

Xbox Game Pass condivide senz'altro alcune di idee di Netflix, in merito alla distribuzione dei videgiochi, ma non sono equiparabili secondo Phil Spencer.

Senza dubbio l'abbonamento di Xbox, che potete sottoscrivere anche tramite Amazon, ha cambiato la percezione di come i videogiochi possono essere distribuiti e giocati.

Ed ha inaugurato una pratica di somministrazione di giochi gratis periodica, di cui alcuni arrivati anche di recente, che ha fatto scuola.

Anche a Netflix che, oltre ad aver iniziato ad elargire giochi ai suoi abbonati, li regala con la stessa puntualità.

Insomma, i due servizi in abbonamento cominciano a somigliarsi molto, ma sono identici?

A questa domanda risponde Phil Spencer in una recente intervista, delineando le differenze tra le due offerte (tramite Gamespot).

Rispondendo sul tema del crollo degli abbonati di Netflix, che ha costretto il gigante dello streaming ad una stretta controversa per quanto riguarda la condivisione degli account, e di come potrebbe capitare anche a Xbox Game Pass, il boss di Xbox ha dichiarato:

«Il numero di giochi presenti in Game Pass rispetto ai video unici su Netflix è molto, molto diverso. Penso che siamo tra i 300 e i 400 giochi. È ancora molto, ma non stiamo cercando di inondarvi. Quando ricevo feedback negativi su Game Pass, è relativa alla qualità che non è quella che la gente si aspettava. Ma poi c'è un costo marginale per loro nel provare qualcosa che non avrebbero mai provato prima. Se c'è qualche segnale, è come si sentono i nostri giocatori: come va il numero di abbonati e i creatori stanno tornando?»

Quando Xbox Game Pass va male, insomma, non si perdono abbonati come per Netflix ma ci sono solo delle lamentele sulla qualità dei giochi. Come accaduto per Redfall, ad esempio.

Un'altra differenza tra i due servizi è che Xbox Game Pass offre giochi in streaming tramite il cloud, ma l'opzione più comune è ovviamente quella del download in locale a differenza di Netflix.

Nonostante le evidenti similitudini, Xbox Game Pass e Netflix sono ancora due servizi molto distinti. Le cose potrebbero cambiare quando anche il colosso dello streaming comincerà a proporre i suoi giochi originali, con autori di grandi rilievo per altro.

Xbox continua a puntare sui suoi giochi in ogni caso, come Halo che è in un brutto momento ma non scomparirà presto.