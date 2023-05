Il nuovo gioco Netflix avrà anche un pezzo di God of War

Netflix sta puntando decisamente molto nella sua divisione videoludica, come dimostra l'acquisto di Raf Grassetti, direttore artistico di Santa Monica Studio.

Uno dei principali responsabili a livello artistico del God of War del 2018 (che trovate su Amazon) si è infatti allontanato dallo studio dopo tantissimi anni.

Advertisement

Per la precisione 11 anni, come ha annunciato lo stesso Grassetti qualche giorno fa tramite i suoi canali ufficiali.

L'approdo a Netflix non è del tutto casuale, per altro, visto che il colosso dello streaming sta puntando sempre di più nel settore dei videogiochi, sia con le proposte dei giochi gratis che nella creazione di nuove proprietà intellettuali.

Raf Grassetti ha svelato quale sarà il suo nuovo incarico dopo la cavalcata all'interno di Santa Monica Studio, poche ore fa.

Tramite Twitter, l'autore ha spiegato quale sarà il suo futuro professionale:

«Sono felice di annunciare che mi sono unito a Netflix per sviluppare un nuovo gioco IP AAA originale. Sono davvero entusiasta di creare una squadra e di lavorare con gli straordinari Joseph Staten, Jerry Edsall e Chacko Sonny per dare vita a un nuovo mondo.»

Il team di sviluppo interno di Netflix diventa sempre più importante e, a questo punto, siamo curiosi di vedere cosa verrà fuori da questo gruppo.

Giusto qualche mese fa anche il citato Joseph Staten aveva fatto un percorso simile, un veterano di Halo che si unisce ai nuovi progetti di Netflix.

Intanto God of War continua ovviamente il suo percorso, mentre i suoi creatori starebbero addirittura lavorando a qualcosa di "ispiratore" tra i progetti in cantiere per Santa Monica Studio.



Nel prossimo futuro, per altro, arriveranno sempre più videogiochi e quelli che mancano sono gli inediti, soprattutto i tripla-A, che potrebbero far diventare Netflix un vero publisher videoludico.