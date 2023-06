Halo è destinato all'oblio? Spencer: «ora abbiamo molti più giochi»

Halo Infinite non è stato affatto un episodio felice, in termini di vendite e successo, per la saga, e il fatto che durante l'ultimo Xbox Games Showcase non sia apparso in alcun modo non aiuta a creare serenità.

Il grande ritorno di una delle saghe più note di Xbox, anche in versione fisica su Amazon, era molto atteso non solo dai giocatori Xbox, ma da tutta la community dei giocatori.

Microsoft ha fin da subito ammesso di non essere stata in grado di lanciare, e supportare, con efficacia Halo Infinite dal lancio fino ad oggi.

E mentre i pezzi del team originale se ne vanno uno dopo l'altro, è lecito cominciare a chiedersi cosa ne sarà del franchise di Halo.

E chi meglio di Phil Spencer, boss di Xbox, può dare una visione chiara di cosa succederà alla saga di Master Chief?

Spencer lo ha fatto in una recente intervista, riportata da VGC, commentando l'ingombrante assenza di qualsiasi annuncio o notizia riguardante Halo Infinite durante l'ultimo Xbox Games Showcase.

L'ultimo Halo continua ad aggiornarsi, visto che la stagione 4 del competitivo verrà lanciata il 20 giugno, ma in generale sembra che il gioco sia scomparso.

Phil Spencer ha spiegato che il franchise non verrà abbandonato, ma semplicemente ora Xbox ha più giochi su cui impostare business e comunicazione.

Ecco la sua dichiarazione:

«Non direi che Halo è di minore importanza, ma ora abbiamo più di 20 studi. Penso agli anni in cui avevamo praticamente quattro giochi: Fable, Forza, Halo, Gears, i quattro cavalieri dell'apocalisse. Ora abbiamo molti più giochi.»

Contestualmente, Spencer ha spiegato che la sua assenza durante l'ultimo showcase è anche dovuta alla ristrutturazione fatta all'interno di 343 Industries, che ha portato Halo a saltare l'appuntamento.

C'è quindi un futuro per il franchise, ma al momento bisognerà aspettare per capire quale sarà.

Parlando di decisioni ben più forti, Microsoft ha deciso di tagliare una volta per tutte la testa di Xbox One.