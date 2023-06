Xbox Game Pass, disponibile da oggi un nuovo gioco gratis al day-one

A partire da oggi 13 giugno ci sarà un nuovo gioco gratis al day-one pronto ad attendere tutti gli utenti iscritti al servizio Xbox Game Pass.

Si tratta di Dordogne, un'avventura narrativa ambientata nella Dordogna con scenari decisamente particolari, dato che potrete ammirare dei bellissimi acquerelli dipinti a mano.

L'annuncio era già arrivato a sorpresa lo scorso mese direttamente dal publisher Focus Entertainment, per poi venire confermato come ultimo gioco gratuito della prima metà di giugno su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Dordogne sarà ufficialmente disponibile da oggi, il che significa che tra poche ore sarà aggiunto al catalogo del servizio in abbonamento senza costi aggiuntivi, fin dal lancio.

Gli utenti iscritti a Game Pass potranno divertirsi su Xbox One, Xbox Series X|S e su PC, oppure direttamente in Cloud Gaming se iscritti al piano Ultimate.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Dordogne non è ancora disponibile per il download gratuito, ma stando a quanto riportato nella pagina ufficiale su Steam l'uscita dovrebbe essere prevista tra circa 6 ore.

Di conseguenza, l'accesso dovrebbe essere sbloccato intorno alle ore 18.00: non possiamo che consigliarvi di tenere d'occhio il catalogo per essere pronti fin da subito al download.

Di seguito vi lasciamo alla sinossi ufficiale della trama, fornito dagli sviluppatori sulla pagina ufficiale del titolo:

«Gioca nei panni di Mimi ed esplora i bei ricordi dell'infanzia e i momenti vissuti insieme alla tua defunta nonna. Mentre il passato incontra il presente, confronta le tue scelte adulte con i ricordi d'infanzia per scoprire i segreti di famiglia perduti. Esplora i paesaggi della Dordogna dai mille colori estivi nelle magnifiche ambientazioni acquerellate dipinte a mano. Durante la tua avventura rievocherai momenti, panorami, profumi, suoni e sensazioni. Raccogli questi ricordi vividi nel tuo diario, ricostruendo il passato della famiglia di Mimi che sarà unico per la tua esperienza e rappresenterà un riflesso nostalgico e toccante del tuo viaggio».

Al momento non sono ancora stati confermati i prossimi giochi gratis in arrivo a giugno, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, vi consigliamo di dare un'occhiata anche ai giochi gratuiti in uscita: tra pochi giorni ci lasceranno definitivamente ben 6 titoli.