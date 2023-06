Xbox Game Pass ha già 5 giochi gratis confermati a luglio

Microsoft ha intenzione di arricchire il catalogo di Xbox Game Pass anche nei prossimi mesi, sebbene a luglio siano già previsti ben 5 giochi gratis.

Tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate sanno che il catalogo di giochi è di base vasto, e le novità del prossimo mese non faranno altro che rafforzare questa tesi.

Questo, dopo che è stato confermato di recente che il catalogo PC Game Pass arriverà su tutti i dispositivi supportati da NVIDIA GeForce Now.

Come riportato anche da Onmfst, ci sono già cinque titoli confermati su Xbox Game Pass per quanto riguarda il mese di luglio 2023.

Eccoli, poco sotto, con data di rilascio ufficiale:

Sword And Fairy 7 (6 luglio)

Exoprimal (14 luglio)

Techtonica (18 luglio)

The Wandering Village (20 luglio)

Venba (31 luglio)

Questi verranno ovviamente affiancati dal consueto elenco ufficiale di giochi gratuiti per gli abbonati che verrà rivelato da Xbox nel corso delle prossime settimane.

Probabilmente, quindi, è solo questione di tempo prima che vengano annunciati tutti i titoli gratis in arrivo nelle prossime settimane sul catalogo della Casa di Redmond: come sempre, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

In attesa quindi di scoprire tutti i nuovi gratis in arrivo a fine mese e nel corso del successivo, le app ufficiali di Xbox Game Pass hanno da poco già confermato l'addio di 6 titoli dal catalogo, e ci sono big.

Ma non è tutto: sempre restando in tema, il recente Xbox Games Showcase 2023 si è concluso alcuni giorni fa e, ovviamente, ha mostrato tanti giochi in arrivo gratis su Game Pass nei prossimi mesi, e non sono affatto pochi.

Infine, dal giorno della Summer Game Fest 2023, sempre gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono godere di altri 2 giochi gratis.