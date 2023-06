Game Pass porta i suoi giochi gratis su GeForce Now

Microsoft ha intenzione di portare i titoli di PC Game Pass sul servizio di streaming GeForce Now di NVIDIA.

Tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) sanno che il catalogo di giochi è davvero vasto, e l'accordo di oggi non farà che aumentare la portata del servizio.

Advertisement

Sarah Bond, responsabile della creator experience di Xbox, ha annunciato la mossa in occasione di un media briefing privato di Xbox a Los Angeles domenica 11 giugno (via TheVerge).

«Potrete giocare al vostro catalogo PC Game Pass su tutti i dispositivi supportati da NVIDIA GeForce Now», ha dichiarato Bond.

«Questo consentirà di giocare al catalogo PC Game Pass su qualsiasi dispositivo su cui GeForce Now trasmette in streaming, come PC a basse specifiche, Mac, Chromebook, dispositivi mobili, TV e altro ancora, e lo faremo nei prossimi mesi», ha dichiarato Joe Skrebels, editor in chief di Xbox Wire, in un post sul blog.

I membri di GeForce Now saranno quindi in grado di «trasmettere giochi per PC selezionati dalla libreria», quindi pare non si tratti dell'intero catalogo.

In ogni caso, si tratta di un grande colpo per il cloud gaming, che consentirà agli abbonati a PC Game Pass di utilizzare il servizio di streaming di giochi di qualità superiore NVIDIA con prestazioni al livello di una RTX 4080, di gran lunga meglio dell'offerta Xbox Cloud Gaming di Microsoft in termini di latenza e non solo.

Ciò significa anche che il supporto del Microsoft Store promesso da Microsoft per GeForce Now va oltre i soli acquisti ed è quindi da ora esteso anche all'abbonamento PC Game Pass.

Nelle scorse settimane NVIDIA ha dichiarato che il supporto per il Microsoft Store su GeForce Now «sarà disponibile nei prossimi mesi», quindi potremmo non dover aspettare troppo a lungo.

All'inizio di quest'anno la Casa di Redmond ha stretto un accordo decennale con la compagnia per concedere in licenza i giochi per PC Xbox a GeForce Now, come parte di un più ampio sforzo per "tranquillizzare" le autorità di regolamentazione in merito alla proposta di accordo con Activision Blizzard.

L'accordo prevede anche l'accesso ai titoli di Activision Blizzard se l'acquisizione proposta da Microsoft sarà approvata dalle autorità di regolamentazione.

Ora che Microsoft offre il suo abbonamento PC Game Pass su un servizio di cloud gaming "rivale", questa mossa a sorpresa potrebbe convincere le autorità di regolamentazione sulla proposta di acquisizione di Activision Blizzard. Staremo a vedere.

Restando in tema, l'Xbox Games Showcase 2023 si è concluso e, ovviamente, ha mostrato tanti giochi in arrivo gratis su Game Pass nei prossimi mesi.

Ma non solo: dal giorno della Summer Game Fest 2023, gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono godere di altri 2 giochi gratis.