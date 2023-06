Xbox Game Pass, 6 giochi gratis diranno addio a fine giugno

Siamo ancora in attesa del consueto post sul blog di Xbox che annunci tutti i nuovi giochi gratis in arrivo su Game Pass, ma le app ufficiali si sono già aggiornate per svelarci i titoli che lasceranno il catalogo nelle prossime settimane.

L'abbonamento Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) è infatti sempre pronto a rinnovare la propria line-up con nuovi intriganti titoli, ma per quanto riguarda le produzioni di terze parti i fan hanno ormai imparato che non si tratta di omaggi permanenti.

Nell'apposita sezione "Presto non disponibile" sulle app ufficiali del servizio in abbonamento, da poche ore è ormai possibile scoprire quali titoli lasceranno ufficialmente Game Pass.

E alla fine si sono rivelati essere totalmente diversi da quelli che sembravano essere stati anticipati a inizio mese, anche se la nuova lista include alcune piccole perle da non lasciarvi scappare.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis che lasceranno ufficialmente il servizio in abbonamento dal 30 giugno.

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 30 giugno 2023

DJMAX Respect V

Empire of Sin

Matchpoint: Tennis Championships

Olija

Omori

Road 96

Tra i 6 giochi gratis in uscita, vogliamo segnalarvi in particolar modo l'addio di Omori, un ibrido tra gioco di ruolo ispirato da produzioni come Earthbound e horror psicologico, e l'intrigante Road 96, un viaggio che ci racconta le difficoltà di portare il cambiamento al proprio paese o di lasciarlo — se siete curiosi, potete leggere la nostra recensione dedicata.

Se vorrete assicurarvi di possedere per sempre le produzioni che vi interessano di più, entro la fine del mese potrete approfittare di uno sconto speciale su ogni titolo incluso in questa raccolta.

In ogni caso, il nostro consiglio è quello di scaricarli tutti prima che sia troppo tardi, così avrete tutto il tempo di finirli o quantomeno provarli in vista della rimozione.

Probabilmente è solo questione di tempo prima che vengano annunciati invece tutti i giochi gratis in arrivo alla fine di giugno: come sempre, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, grazie all'ultimo Xbox Games Showcase, abbiamo già scoperto tantissimi giochi gratis in arrivo su Game Pass.