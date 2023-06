Xbox Game Pass, 2 nuovi giochi gratis disponibili da ora

Nella serata odierna potremo finalmente scoprire tutte le novità previste per la Summer Game Fest: per celebrare questa occasione — e per ingannare l'attesa — Xbox Game Pass ha ben pensato di offrire altri 2 giochi gratis per gli abbonati, disponibili già da ora per il download.

L'ultimo aggiornamento del catalogo di Game Pass (lo trovate su Amazon) prevede il ritorno di un grande classico di Double Fine Productions, ormai entrato negli Xbox Game Studios, insieme a un sorprendente gioco di ruolo.

Da questo momento potete infatti scaricare Rune Factory 4 Special e Stacking, senza alcun acquisto aggiuntivo necessario: entrambi i titoli sono disponibili anche in Cloud Gaming, per chiunque fosse iscritto al piano Ultimate.

Tuttavia, segnaliamo che gli utenti PC potranno scaricare soltanto Rune Factory 4 Special: il puzzle-adventure Stacking è stato infatti reso disponibile esclusivamente su console e al momento non è stata annunciata alcuna nuova release per gli utenti su computer.

Si tratta in ogni caso di titoli molto interessanti e abbastanza profondi da poter intrattenere gli utenti per diverse ore: un eccellente antipasto in vista della Summer Game Fest, ma anche per ingannare l'attesa per Xbox Games Showcase, in arrivo questo fine settimana.

Potete dunque iniziare ad avviare il download — o giocare in cloud — tramite i vostri dispositivi preferiti: non possiamo che lasciarvi augurandovi buon divertimento e ricordandovi che il prossimo gioco gratis di giugno arriverà questo martedì.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche di tenere costantemente d'occhio il catalogo di giochi gratis in uscita: anche intorno alla metà di questo mese saremo costretti infatti a fare alcune rinunce, dato che Xbox Game Pass ha già confermato l'addio di ben 6 produzioni.

Un misterioso e improvviso aggiornamento della line-up potrebbe inoltre averci già anticipato quali altri giochi lasceranno il servizio alla fine del mese: al momento non è ancora arrivata una conferma definitiva, ma in attesa di ulteriori delucidazioni vi consigliamo di recuperarle prima che possa essere troppo tardi.