Xbox Games Showcase 2023, tutti i giochi in arrivo gratis su Game Pass

Nel corso dell' Xbox Games Showcase 2023 sono stati mostrati tantissimi giochi che arriveranno su Xbox Series X|S e PC, tra esclusive e multipiattaforma, e molti di questi saranno disponibili anche su Xbox Game Pass ovviamente.

Molti sono stati gli annunci nell'evento estivo di Xbox e, nella lista davvero importante di produzioni (le trovate tutte qui nel nostro recap), una gran parte di questi saranno disponibili all'interno di Xbox Game Pass gratis a partire dal day one.

Alcuni di questi non hanno però una data di uscita definitiva. Come Hellblade II che è tornato in splendida forma, ma non ha una finestra di uscita.



Ecco la lista dei titoli che arriveranno all'interno del servizio in abbonamento di Microsoft:

Fable

South of Midnight

33 Immortals

Payday 3

Persona 3 Reload

Avowed

Microsoft Flight Simulator 2024

Senua's Saga: Hellblade II

Fallout 76: Atlantic City

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Forza Motorsport

Persona 5 Tactica

Starfield

Jusant

Still Wakes the Deep

Dungeons of Hinterberg

Cities Skylines II

Towerborne

Clockwork Revolution

L'abbonamento di Microsoft diventerà quindi sempre più interessante, e potete abbonarvi anche tramite Amazon.

Una buona parte di questi videogiochi sono anche esclusivi, ovviamente, perché sono opera degli studi che Xbox ha acquisito negli anni e che stanno cominciando a dare i propri frutti.

Videogiochi che ora saranno più facili da scaricare grazie alla nuova console annunciata da Xbox.

In chiusura di evento, prima di lanciare la palla a Starfield, Phil Spencer ha infatti svelato una nuova Xbox Series S con un hard drive molto più capiente, così che possiate scaricare tutti questi giochi con tranquillità.

La Summer Game Fest di Xbox ci porta quindi tantissimi nuovi videogiochi da attendere all'interno del catalogo, ma l'evento non è ancora finito e vi consigliamo di tenere d'occhio la nostra pagina con tutti gli eventi e gli appuntamenti da non perdere.