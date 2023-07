Xbox Game Pass Friends & Family si ferma, in attesa di altre novità

Xbox Game Pass Friends & Family è stata una delle novità recenti annunciate da Microsoft, e di recente c'è stato un periodo di prova per la nuova funzionalità del servizio in abbonamento.

L'abbonamento di Microsoft, a cui potete unirvi anche tramite Amazon, in questi giorni è per l'ennesima volta al centro delle attenzioni del mondo videoludico.

Proprio oggi c'è stato uno stravolgimento importante, infatti, con l'abbandono definitivo del servizio Gold e l'inserimento di un nuovo tier di abbonamento che è stato svelato poche ore fa.

Per non parlare dell'eterna questione di Call of Duty, legata all'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Xbox, che alla fine potrebbe davvero arrivare su Game Pass un giorno.

Una delle tante novità legate al servizio è stata anche Xbox Game Pass Friends & Family, che ora è arrivato ad un stop.

La possibilità di condividere il catalogo di giochi gratis con i membri di un nucleo familiare, in maniera similare a quanto accade con servizi come Netflix o Amazon Prime Video, era stata annunciata qualche tempo fa.

Dopo un periodo di prova, però, il servizio ora è stato interrotto come annunciato da Microsoft tramite Eurogamer.

Dal 15 agosto non sarà più possibile sperimentare in anteprima le funzionalità del servizio, in attesa che la casa di Redmond possa sfruttare i feedback di questi mesi per rielaborare l'offerta e presentarla nuovamente.

Ad oggi, però, non ci sono tempistiche relative al ritorno ufficiale di Xbox Game Pass Friends & Family, mentre Microsoft ricompenserà gli utenti che hanno partecipato al test con degli abbonamenti in omaggio, come annunciato nella pagina di supporto ufficiale.

Aspettiamo quindi comunicazioni da Microsoft, che più volte ha inserito altre funzionalità all'interno del suo abbonamento, come la possibilità di regalarlo per un periodo ai propri amici.

Nel frattempo Xbox è senz'altro impegnata, perché l'acquisizione di Activision-Blizzard non è affatto finita nonostante le ultime novità.