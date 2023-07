Xbox Game Pass Core segnerebbe l'addio di Live Gold e Games With Gold

L'ipotesi di un addio a Xbox Live Gold è stata suggerita più volte dai fan delle console di casa Microsoft, ma mai come in queste ultime ore la possibilità di abbandonare il servizio in abbonamento è apparsa particolarmente concreta.

La popolarità del servizio in abbonamento pensato principalmente per il multiplayer online è infatti calata notevolmente nelle ultime settimane, grazie soprattutto all'arrivo di Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) che ha reso difficile giustificare l'acquisto del servizio, se non proprio per convertirlo a quest'ultimo piano — anche se Microsoft ha reso più difficile anche questo.

Anche la stessa promozione Games With Gold, che consente ogni mese di riscattare nuovi giochi gratis, ha notevolmente perso molta attrattiva dopo l'addio ai titoli per Xbox 360: per questo motivo, la casa di Redmond sembrerebbe aver deciso di puntare tutto su Xbox Game Pass, con un nuovo piano di abbonamento.

L'annuncio pare essere stato leakato da Windows Central per errore, dato che l'articolo in questione è stato rimosso dopo pochi istanti: come segnalato da Pure Xbox, la testata segnalava l'imminente arrivo di Xbox Game Pass Core dal primo settembre, che verrebbe offerto allo stesso prezzo di Live Gold, ovvero 9.99$ al mese.

Questo piano includerebbe il multiplayer online, la possibilità di accedere a sconti esclusivi e l'accesso a più di 25 giochi gratis selezionati dal catalogo Game Pass, alcuni dei quali sarebbero già stati svelati:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

L'annuncio segnalerebbe anche la fine dei giochi gratis mensili con Games With Gold, ma non è chiaro se ciò avverrebbe da subito o se ci sarebbe spazio per qualche ultima offerta finale.

Ovviamente dobbiamo ricordare che si tratta al momento di un'indiscrezione non confermata ufficialmente da Microsoft: vi invitiamo a prenderla con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per tutte le ultime novità sulla vicenda.

Nel frattempo, non possiamo che consigliarvi di riscattare i giochi gratis del mese offerti con Games With Gold, prima che il servizio possa eventualmente cessare di esistere.