Xbox Activision, la chiusura potrebbe essere rinviata

La "saga" dell'affare Xbox e Activision Blizzard sembra ormai essere arrivata a un punto di svolta: ormai addetti ai lavori e fan sono solo in attesa dell'ufficialità, per la quale potrebbe però volerci ancora un po' di tempo in più rispetto al previsto.

Sappiamo infatti che Microsoft è riuscita a sconfiggere la FTC in tribunale, ottenendo un importantissimo via libera in seguito al ricorso respinto, ma restano ancora da risolvere le perplessità della CMA.

Advertisement

Come è ormai noto, l'ente antitrust britannico aveva inizialmente vietato l'acquisizione per via di un potenziale monopolio nel settore cloud gaming, grazie all'importanza ormai acquisita da Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

La CMA ha però assunto un atteggiamento più distensivo rispetto agli inizi, spingendo così Microsoft e Activision a provare a raggiungere un accordo con l'antitrust, anche a costo di fare una rinuncia sul cloud nel Regno Unito.

Tuttavia, le tempistiche sembrerebbero particolarmente strette, dato che la deadline stabilita durante il pre-accordo richiedeva la finalizzazione dell'affare entro il 18 luglio: per questo motivo, secondo quanto riportato da ComicBook, le due compagnie starebbero prendendo in forte considerazione l'idea di concordare un'estensione.

L'alternativa sarebbe infatti quella di assumere un atteggiamento aggressivo, ovvero chiudere comunque l'affare ignorando — almeno per il momento — il parere della CMA, con tutte le eventuali conseguenze del caso nel mercato inglese.

Considerata la recente apertura, Microsoft vorrebbe evitare di proseguire uno scontro frontale, preferendo concordare con Activision di attendere semplicemente l'esito finale per ufficializzare l'accordo. Potrebbe anche non rivelarsi necessario alcun accordo formale, al fine di facilitare ulteriormente la buona riuscita dell'affare.

Con molta probabilità, scopriremo la verità soltanto tra poche ore: se non arriverà alcun comunicato ufficiale sulla chiusura dell'affare nella giornata odierna o già a partire da domani, evidentemente sapremo che Microsoft e Activision avranno deciso di avere ancora un po' di pazienza.

In ogni caso, dopo l'ufficialità dell'accordo firmato con PlayStation per la saga di Call of Duty — ma senza nessun altro brand di Activision Blizzard — per la chiusura sarebbe ormai davvero questione di poco tempo.