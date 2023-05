Con Xbox ora potete regalare Game Pass ai vostri amici

Molti giochi di Xbox Game Pass sono belli da giocare in compagnia, e Microsoft vi permette di scoprirli con la nuova offerta Xbox Game Pass Friend.

Con un tempismo ottimo per provare Redfall, il nuovissimo shooter di Arkane che, in ogni caso, potete comunque acquistare su Amazon.

Titolo su cui c'erano senz'altro molte aspettative e che, forse, non sono state tutte rispettate come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Ma non importa, perché Xbox Game Pass ha comunque tantissimi altri giochi da provare, tra cui i nuovi di maggio che sono stati appena annunciati.

Con Xbox Game Pass Friend, annunciata proprio oggi, gli attuali membri di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass posso far provare gratuitamente quest'ultimo fino a 5 persone per una durata di 14 giorni.

I membri Game Pass possono trovare nella schermata Home l’apposito pulsante Regala PC Game Pass: con un solo click vi verrà generato il link da condividere con il codice per la prova dell'abbonamento.

15 giorni in cui i giocatori potranno usufruire di tutti i vantaggi completi del servizio, tra cui

Nuovi titoli Xbox Game Studios disponibili al giorno del lancio

Centinaia di giochi per PC di alta qualità

Iscrizione a EA Play

Giochi per PC e mobile di Riot Games, tra cui Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics e Legends of Runterra

Per altri dettagli sull'iniziativa vi consigliamo di seguire il sito ufficiale dove viene spiegato tutto nel dettaglio.

Rimane il fatto che, in ogni caso, Game Pass dice addio spesso anche ad altrettanti giochi, come quelli che a maggio non saranno più disponibili.

Un abbonamento che è sempre al centro delle discussioni di ogni tipo, anche quelle relative alle acquisizioni delle ultime settimane, ovviamente.