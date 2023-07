Call of Duty arriva gratis su Xbox Game Pass, c'è la conferma (ma non subito)

La vittoria di Microsoft contro la FTC potrebbe aver rappresentato la svolta che tanti fan, e che la stessa casa di Redmond, attendevano da tempo: l'operazione Xbox Activision Blizzard può andare avanti, portando con sé anche i diritti sulla saga di Call of Duty.

Phil Spencer e soci hanno promesso in più di un'occasione che la celebre saga sparatutto in prima persona non sarà disponibile in esclusiva su Xbox (trovate Modern Warfare 2 su Amazon), ma considerata l'opposizione di Sony e il suo rifiuto a possibili accordi, potrebbero esserci novità importanti in vista su Game Pass.

Sebbene Bobby Kotick abbia ammesso di essere contrario al servizio in abbonamento e di non voler vedere la saga sparatutto offerta gratuitamente, il suo futuro in seguito all'acquisizione è tutto da definire e Xbox potrebbe decidere di sfruttare un nuovo catalogo a sua disposizione per attirare ancora più abbonati.

Come è stato prontamente segnalato dai fan su Twitter, la sentenza che ha stabilito la vittoria di Microsoft ha infatti nascosto un'informazione molto interessante per il futuro di Call of Duty, anticipando l'intenzione di offrirla su Xbox Game Pass.

Tuttavia, sarà necessario avere un po' di pazienza, probabilmente a causa di accordi che precedono l'acquisizione di Xbox e Activision Blizzard: la saga sparatutto sarà offerta nel servizio solo a partire dal 2025.

Si tratta comunque di una conferma molto importante e che ribadisce l'enorme posizione di rilievo occupata dall'abbonamento nell'ecosistema di casa Microsoft: i prodotti Activision Blizzard non faranno altro che rafforzare l'offerta, pronta a diventare sempre più vantaggiosa.

Ovviamente, sarà necessario attendere che l'acquisizione possa effettivamente essere completata: una questione che non appare affatto scontata, considerando che la FTC ha appena annunciato di voler fare ricorso.

Tuttavia, Xbox e Activision non appaiono affatto preoccupate dagli ultimi sviluppi, dimostrando ancora una volta tutta la loro volontà di chiudere l'operazione il prima possibile.