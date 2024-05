Xbox Game Pass, disponibile da oggi un gioco gratis extra

A partire da oggi 16 maggio, Xbox Game Pass si aggiorna con due nuovi giochi gratis provenienti direttamente da EA Play... e un gioco extra a sorpresa: Go Mecha Ball.

Il titolo si aggiunge ai giochi di Electronic Arts che erano stati annunciati poco fa, ovvero l'edizione Cloud di NHL 24 e Immortals of Aveum, che i giocatori possono riscattare attraverso la piattaforma EA Play, integrata all'interno di Xbox Game Pass.

Advertisement

Ma non è finita qui, perché Xbox ha aggiornato la sua programmazione di giochi gratis con un annuncio sui social media, aggiungendo un nuovo titolo.

Go Mecha Ball è un titolo decisamente particolare, ecco la descrizione ufficiale:

«Rotola rotola rotola in questo twin stick shooter con elementi roguelike! Completa livelli su livelli in stile arcade e scatena armi devastanti in un vero flipper di azione frenetica. Sconfiggi ondate di robot, affronta enormi boss e potenzia il tuo mech prima di gettarti di nuovo in pista.»

Un titolo sicuramente pirotecnico e divertente che darà un po' di brio alle vostre sessioni di gioco su Xbox Series X|S e PC, e che potrete scaricare nella giornata di oggi sulle piattaforme.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo non risulta ancora disponibile, ma il download dovrebbe essere ufficialmente sbloccato nel corso del tardo pomeriggio odierno. Ovviamente il tutto se siete abbonati a Xbox Game Pass, ma potete farlo facilmente anche con le card che trovate su Amazon.

Vi consigliamo dunque di continuare a tenere d'occhio le vostre app ufficiali di Xbox Game Pass per essere subito pronti al download di questo nuovo omaggio.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che questa settimana è stata particolarmente ricca per gli abbonati: nelle scorse giornate sono stati resi disponibili la commovente avventura Brothers A Tale of Two Sons e l'affascinante Chants of Sennaar.

Ricordatevi però di tenere d'occhio anche la lista di giochi gratis in uscita, dato che ben 6 titoli stanno per lasciare il catalogo.