Xbox Game Pass, 6 giochi gratis dicono addio a fine maggio

Come i fan iscritti a Xbox Game Pass ormai sapranno, ogni mese non assistiamo soltanto a nuovi arrivi sul servizio in abbonamento, ma anche ad alcuni inevitabili ricambi e refresh del catalogo.

Dopo aver già svelato gli ultimi giochi gratis in arrivo per questo mese, Xbox Game Pass ha pubblicato la lista completa di titoli che lasceranno il servizio a fine maggio che, come sempre, è comunque una lista abbastanza lunga.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo dunque alla lista completa di giochi che lasceranno Xbox Game Pass (tramite Gamespot), che troverete qui di seguito:

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 31 maggio 2024

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Console, e PC)

Farworld Pioneers (Cloud, Console, e PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Cloud, Console, e PC)

Pac-Man Museum+ (Cloud, Console, e PC)

Little Witch in the Woods (Cloud, Console, e PC)

Railway Empire 2 (Cloud, Console, e PC)

Come potete vedere, questa volta la lista include ben 6 giochi gratis in uscita: in tutti i casi si tratta di produzioni che potete trovare sia su console che su PC, oltre che con le relative versioni Cloud per gli abbonati Ultimate (lo trovate su Amazon).

Avete tempo dunque fino al 31 maggio per scaricare e provare tutti questi giochi gratis prima che sia troppo tardi: se vorrete continuare a giocarci anche dopo la scadenza, potete approfittare di uno speciale sconto del 20% per gli abbonati.

Ma per ogni lista di giochi a cui diremo addio ce ne sono alcuni, almeno uno, che arriva con una certa puntualità all'interno di Game Pass. Da oggi, infatti, potrete scaricare un atteso remake su Xbox e PC.

Nel frattempo nella grande bagarre delle notizie di Xbox si è parlato anche di un aumento di prezzo di Game Pass, così come di un nuovo tier di abbonamento, per cui aspettiamo ovviamente una conferma da fonti ufficiali.