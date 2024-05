Xbox Game Pass, il quinto gioco gratis di maggio è disponibile da ora

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono approfittare già da adesso di un nuovo grande regalo: il catalogo si è infatti aggiornato con un nuovo gioco gratis, disponibile per il download sulle vostre console Xbox e su PC.

Si tratta di un'autentica piccola perla da non lasciarsi scappare: il quinto gioco gratis del mese è Chants of Sennaar, un'avventura affascinante e ricca di enigmi da risolvere.

Dovrete osservare, ascoltare e decifrare le lingue antiche per riuscire a superare gli inevitabili limiti linguistici, in un titolo ispirato al mito della Torre di Babele.

Come vi ha raccontato il nostro Marino Puntorieri nella recensione dedicata, Chants of Sennaar è «un'opera valida e diversa dal solito per tutti gli appassionati di enigmi e antiche leggende: un'originalità da scoprire e da premiare».

Un'originalità che adesso potrete provare senza dover spendere nemmeno un centesimo in più, a patto ovviamente di essere iscritti a un abbonamento Xbox Game Pass.

E se siete iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), potrete accedere anche in questo caso a una speciale edizione Cloud, per giocarlo su tutti i vostri dispositivi compatibili preferiti ovunque vogliate.

A questo punto non possiamo che lasciarvi augurandovi un buon download e buon divertimento, con una delle perle più sorprendenti dello scorso anno e che rappresentano oggi un valore aggiunto per il servizio in abbonamento di casa Xbox.

Ma vi ricordiamo che le sorprese di questa settimana non sono ancora finite: come annunciato nell'aggiornamento della seconda metà di maggio, già da domani saranno disponibili ben 2 nuovi giochi gratis tramite il catalogo di EA Play.

E non solo: se ve lo foste perso, segnaliamo che già dalla scorsa giornata è disponibile un'altra piccola perla gratis su Xbox Game Pass.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi anche che sono già stati annunciati i giochi gratis che lasceranno il catalogo a fine mese: ecco i 6 titoli da provare il prima possibile.