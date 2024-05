Xbox Game Pass, l'ultimo gioco gratis di inizio maggio è disponibile da ora

Il catalogo di Xbox Game Pass si è appena aggiornato con un nuovo gioco gratis, l'ultimo di quelli annunciati per inizio mese: da questo momento potete già scaricarlo senza costi aggiuntivi sulle vostre console Xbox e PC.

Si tratta di Brothers: A Tale of Two Sons, l'avventura creata da Josef Fares che ci farà vivere il commovente viaggio di due fratelli, alla disperata ricerca di una cura per il padre in fin di vita.

Occorre precisare che non si tratta del remake uscito negli scorsi mesi — qui trovate la nostra recensione, se volete saperne di più — ma della versione originale sviluppata da Starbreeze Studios e uscita per la prima volta nel 2013.

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) potranno dunque scoprire questa tenera avventura già da adesso: l'aspetto interessante è che dovrete controllare entrambi i fratelli in contemporanea con i due analogici del controller.

Per questo motivo, anche se sceglierete di giocarlo su PC, dovrete assicurarvi di avere un controller a portata di mano: non è infatti purtroppo possibile giocarlo con mouse e tastiera, per via delle sue peculiari caratteristiche di gameplay.

Se siete iscritti all'abbonamento Game Pass Ultimate, potrete approfittare anche della versione Cloud per giocarlo comodamente su qualunque dispositivo compatibile a vostra disposizione.

Con questo nuovo gioco gratis si conclude dunque la line-up annunciata per la prima metà di maggio, ma vi terremo come sempre informati non appena saranno svelati ufficialmente tutti gli altri titoli in arrivo per questo mese.

Uno dei più attesi è ovviamente il sequel di Hellblade, ma è già stato confermato anche un altro folle gioco gratis gestionale in arrivo nelle prossime settimane, direttamente al day-one.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la line-up completa della seconda metà del mese: nel frattempo, non dimenticatevi di dare un'occhiata agli 8 giochi gratis che lasceranno il catalogo tra poche ore.