Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis EA

A partire da oggi 16 maggio, Xbox Game Pass si aggiorna con due nuovi giochi gratis provenienti direttamente da EA Play.

Il catalogo di Electronic Arts è integrato con gli abbonamenti Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o PC Game Pass: una collaborazione che ancora una volta permetterà agli utenti di approfittare di nuovi regali particolarmente interessanti.

Advertisement

Si comincia con l'edizione Cloud di NHL 24, l'ultima simulazione sportiva per gli amanti dell'hockey sul ghiaccio: era già precedentemente disponibile sul catalogo, ma già a partire da adesso potrete giocarci anche in streaming sui vostri dispositivi preferiti.

Il secondo omaggio, che rappresenta anche una vera novità per il catalogo, è invece Immortals of Aveum, uno sparatutto in prima persona che unisce alle armi l'utilizzo della magia.

Come vi ha raccontato il nostro Nicolò Bicego nella recensione dedicata, si tratta di un'interessante variante sul tema, seppur senza quel reale salto di qualità che avrebbe permesso di fare la differenza.

Un titolo decisamente sfortunato, che a causa dello scarso numero di vendite ha portato a un'ondata di licenziamenti in Ascendant Studios.

L'ingresso di Immortals of Aveum può rappresentare dunque la perfetta occasione di riscatto per questa produzione, che resta comunque qualitativamente valida e molto divertente: tra poche ore potrete scaricarla senza dover spendere neanche un centesimo in più su PC e console Xbox Series X|S, oltre a giocarci in Cloud sui vostri dispositivi preferiti. A patto, ovviamente, di essere iscritti a Xbox Game Pass.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo non risulta infatti ancora disponibile, ma il download dovrebbe essere ufficialmente sbloccato nel corso del tardo pomeriggio odierno.

Vi consigliamo dunque di continuare a tenere d'occhio le vostre app ufficiali di Xbox Game Pass per essere subito pronti al download di questo nuovo omaggio.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che questa settimana è stata particolarmente ricca per gli abbonati: nelle scorse giornate sono stati resi disponibili la commovente avventura Brothers A Tale of Two Sons e l'affascinante Chants of Sennaar.

Ricordatevi però di tenere d'occhio anche la lista di giochi gratis in uscita, dato che ben 6 titoli stanno per lasciare il catalogo.