Xbox Game Pass, disponibile da oggi l'ultimo gioco gratis di febbraio

Il catalogo di Xbox Game Pass si prepara a regalare ai suoi utenti l'ultimo aggiornamento di febbraio 2025, con un nuovo gioco gratis in arrivo a partire da oggi.

Già nelle scorse ore è arrivato il debutto a sorpresa di Balatro, annunciato nel corso dell'ID@Xbox Showcase e arrivato su Game Pass come vero e proprio "shadow drop", ma le sorprese per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento non sono finite.

Da oggi 25 febbraio potrete infatti scaricare sulle vostre console e su PC l'open world Watch Dogs Legion, l'ultimo capitolo della serie Ubisoft che ci porterà a ribellarci contro una società che sta prendendo una svolta sempre più autoritaria.

Un titolo su cui Ubisoft ha creduto molto: nonostante gli aggiornamenti ufficiali siano terminati molto in fretta, ne è stato infatti annunciato un "sequel" come esperienza audio interattiva.

L'ingresso di questo episodio sul catalogo di Xbox Game Pass potrebbe essere una seconda chance preziosa per farlo riscoprire agli utenti più curiosi: come sempre basterà essere iscritti al servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) per poterlo scaricare su PC e console senza costi aggiuntivi.

Watch Dogs Legion dovrebbe essere disponibile solo a partire dal tardo pomeriggio odierno: nel momento in cui scriviamo questo articolo non è infatti ancora possibile accedere alla versione gratuita.

In ogni caso, segnaliamo che il titolo sarà incluso anche all'interno dell'abbonamento Standard, dato che non si tratta di un gioco disponibile fin dal day-one.

Tuttavia, se siete iscritti al piano Ultimate potrete accedere alla versione in Cloud e iniziare a giocarci fin da subito, senza dover attendere alcun download.

Questo dovrebbe essere l'ultimo omaggio gratuito per il mese di febbraio 2025, ma sono già state annunciate sorprese indie molto interessanti per i prossimi mesi: abbiamo riepilogato per voi tutti i giochi in arrivo annunciati all'ID@Xbox Showcase 2025.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche di dare un'occhiata ai titoli in uscita dal catalogo: ben 9 giochi stanno per dirci addio.