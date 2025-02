Balatro vince la guerra col PEGI: non sarà più vietato ai minori

Alla fine Balatro è riuscito a prendersi un'importante rivincita sul PEGI, arrivata nel momento di massima popolarità per il popolarissimo indie e che adesso potrebbe aprire le porte a un nuovo pubblico.

L'ente di classificazione europeo per i videogiochi aveva infatti assegnato al titolo di LocalThunk una valutazione 18, vietandolo di fatto ai minorenni: il PEGI aveva motivato la decisione proprio per via della natura del suo gameplay, paragonato al poker reale e che incentiverebbe il gioco d'azzardo.

L'autore di Balatro aveva fin da subito protestato contro questa decisione, sottolineando che esistono videogiochi che il gioco d'azzardo lo includono davvero, ma che invece sono valutati come adatti perfino ai bambini. Un riferimento praticamente scontato a EA Sports FC 25 e a tutti quei giochi con microtransazioni simili alle lootbox.

LocalThunk ha presentato appello contro la decisione e, un anno dopo, il PEGI ammette di essersi sbagliato: come segnalato da GamesRadar+, il poker roguelike adesso avrà una valutazione PEGI 12, decisamente più in linea e accettabile.

Con un comunicato stampa, il PEGI ha ammesso che Balatro possiede «elementi di fantasia» che permettono di distinguerlo da chi promuove davvero il gioco d'azzardo: l'ente di classificazione spiega anche che introdurrà nuove categorie di classificazione proprio per distinguere il gioco d'azzardo di fantasia da quello reale.

Una grande vittoria festeggiata con orgoglio da LocalThunk, che ha voluto rivolgere sui social un pensiero ad altri videogiochi indie che potrebbero trovarsi nella sua stessa posizione:

«Spero che questo cambiamento consenta agli sviluppatori di poter creare senza essere puniti ingiustamente».

Aprire Balatro a un pubblico adolescenziale potrebbe spingere ancora di più le vendite di questo fenomeno indie, facendolo scoprire a tanti altri giocatori che, scoraggiati dalla valutazione PEGI, potrebbero aver deciso di passare oltre.

Ironicamente, questo significa anche che le edizioni fisiche attualmente in circolazione potrebbero diventare "limitate", dato che il PEGI 18 presente sulle attuali confezioni non è più valido (se volete assicurarvi un piccolo pezzo di storia, le trovate su Amazon).

A proposito: se non avete ancora provato Balatro, sappiate che già da oggi potete trovarlo gratis su Xbox Game Pass.