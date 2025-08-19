Il catalogo di PlayStation Plus si prepara a un nuovo significativo turnover che vedrà alcuni titoli di spicco abbandonare definitivamente il servizio nel mese di settembre.

Dopo aver già potuto scoprire i nuovi giochi gratis da scaricare sui piani Extra e Premium, gli utenti iscritti al servizio in abbonamento dovranno fare anche attenzione a 7 titoli che presto non saranno più disponibili, già svelati tramite gli aggiornamenti dello store giapponese e asiatico (via PlayStation LifeStyle).

Vi sveliamo dunque di seguito la lista completa dei giochi gratis pronti a dirci addio nelle prossime settimane, sperando che ovviamente non si allarghi a sorpresa tra qualche giorno:

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi gratis rimossi a settembre 2025

Dragon’s Crown Pro

FIST: Forged In Shadow Torch

Odin Sphere: Leifthrasir

Pistol Whip

Road 96

The Plucky Squire

UFC 5

Tra le perdite più rilevanti figura The Plucky Squire, il tenerissimo action-adventure che separerà il confine tra finzione e realtà, il tutto attraverso un racconto per bambini. Segnaliamo anche la rimozione di UFC 5 e dell'affascinante avventura narrativa Road 96.

Non mancano i titoli dal sapore più classico come Odin Sphere: Leifthrasir e Dragon's Crown Pro, entrambi rappresentanti dell'eccellenza artistica e tecnica di Vanillaware nel panorama dei giochi bidimensionali.

La rimozione programmata per metà settembre segue il calendario ormai consolidato di PlayStation Plus, che prevede l'uscita dei titoli in concomitanza con l'arrivo delle nuove aggiunte mensili per i tier Extra e Premium.

Come sempre, i titoli dovrebbero dunque restare disponibili per il download entro il terzo martedì del prossimo mese, che corrisponde al 16 settembre 2025: in tale giornata dovrebbe infatti avvenire il consueto refresh del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium (trovate gift card per iscrivervi su Amazon), con nuovi giochi ancora tutti da scoprire.

Di conseguenza, non posso fare altro che invitarvi a procedere il prima possibile con i download e di provare tutti questi titoli prima che sia troppo tardi.